В Донецкой области разбойник ограбил дом и пытался сжечь его с хозяйкой: фото
Преступление, по подозрению в совершении которого задержали мужчину, произошло 25 января во Волновахе. Злоумышленник напал на хозяйку дома, связал ее, и, ограбив, устроил пожар.
Источник: пресс-служба полиции Донецкой области
О преступлении правоохранители узнали от спасателей, которые сообщили, что во время тушения пожара вытащили из помещения женщину. Самостоятельно покинуть жилье она не могла, так как ее связали.
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Следователи, работавшие на месте происшествия, выяснили подробности совершения преступления.
Что известно о дерзком ограблении дома в Волновахе
Злоумышленник ворвался в дом через окно / Фото полиции Волновахи
- Полицейские узнали, что в жилище женщины ворвался мужчина, который нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом.
- Травмированную женщину злоумышленник связал, после чего начал собирать все драгоценности.
- Разбойник забрал деньги, ювелирные изделия и банковскую карточку и, чтобы избавиться от улик преступления, поджег дом.
Женщину спасли, а правоохранители довольно быстро установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался неоднократно судимый местный житель. В целом он провел за решеткой 16 лет.
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения и покушения на убийство.
Вскоре суд будет выбирать ему меру пресечения.
Полицейские раскрыли тяжкое преступление / Фото пресс-службы полиции Волновахи
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