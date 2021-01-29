Преступление, по подозрению в совершении которого задержали мужчину, произошло 25 января во Волновахе. Злоумышленник напал на хозяйку дома, связал ее, и, ограбив, устроил пожар.

Источник: пресс-служба полиции Донецкой области

О преступлении правоохранители узнали от спасателей, которые сообщили, что во время тушения пожара вытащили из помещения женщину. Самостоятельно покинуть жилье она не могла, так как ее связали.

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Следователи, работавшие на месте происшествия, выяснили подробности совершения преступления.

Что известно о дерзком ограблении дома в Волновахе

Злоумышленник ворвался в дом через окно / Фото полиции Волновахи

Полицейские узнали, что в жилище женщины ворвался мужчина, который нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом.

Травмированную женщину злоумышленник связал, после чего начал собирать все драгоценности.

Разбойник забрал деньги, ювелирные изделия и банковскую карточку и, чтобы избавиться от улик преступления, поджег дом.

Женщину спасли, а правоохранители довольно быстро установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался неоднократно судимый местный житель. В целом он провел за решеткой 16 лет.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения и покушения на убийство.

Вскоре суд будет выбирать ему меру пресечения.

Полицейские раскрыли тяжкое преступление / Фото пресс-службы полиции Волновахи