Украина будет иметь широкую поддержку в США, независимо от того, как будут складываться отношения России и Америки. Об этом заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Уолкер.

По словам американского дипломата, наше государство поддерживают как в новой администрации Джо Байдена, так и в Конгрессе. Поэтому изменение российско-американских отношений на это не повлияет.

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Украина будет иметь широкую поддержку в США,

– подчеркнул Курт Уолкер.

Экс-представитель Госдепа по вопросам Украины отметил, что из-за скандала со звонком Дональда Трампа Владимиру Зеленскому Украина оказалась во внутреннем политическом дискурсе в США.

"Впрочем, это все равно не поколебало поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона", – добавил он.

Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Трампа? • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

• К этой компании причастен сын тогда еще главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

• 25 сентября Белый дом обнародовал • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.• К этой компании причастен сын тогда еще главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.• 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "Было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Курт Уолкер отметил, администрация Джо Байдена продолжит политику предыдущей власти в отношении Украины. Поэтому следует ожидать новых американские санкции против Москвы. Кроме того, Вашингтон продолжит борьбу с российской пропагандой и дезинформацией.

Поддержка США будет оставаться серьезной, – Уолкер

Американский дипломат считает, что впереди украинскую власть могут ожидать сложные времена. Ведь Россия снова начала наращивать агрессию на Востоке.

Мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе и видим, что Россия пытается создать там высокий уровень напряжения. Но поддержка США будет оставаться серьезной,

– подытожил он.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе обострилась ситуация. Боевики чуть ли не ежедневно прицельно обстреливают украинские позиции, нарушая перемирие. В 2021 году на передовой погибли 22 украинских защитника.