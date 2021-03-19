По мнению Курта Волкера, президенту Владимиру Зеленскому будет чрезвычайно сложно встретиться и поговорить с главой России Владимиром Путиным. Все потому, что стороны имеют разные и несравнимые позиции.

У Путина – достаточно "сильная" позиция. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Украине.

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Что говорит Уолкер

Чиновник напомнил, что Путин отрицает присутствие России в украинском конфликте.

Я никогда не выступаю против того, чтобы люди говорили друг с другом, но, мне кажется, сегодня в этом конфликте мы имеем несопоставимые позиции сторон,

– подчеркнул Волкер.

Поэтому он добавил, что для Зеленского важно заручиться поддержкой от США и президента Джо Байдена. Также нужна поддержка со стороны Германии и Франции. Страны должны признавать украинский суверенитет и территориальную целостность, а также, что Украина – жертва российской агрессии и что она делает все возможное для мира.

По словам Уолкера, при наличии вышеуказанных вещей, Зеленский сможет достичь необходимого контекста в диалоге с Путиным.

Состоятся ли переговоры Зеленского с Путиным