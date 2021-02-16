Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк не явился 16 февраля на допрос. Детективы НАБУ не смогли найти одиозного служителя Фемиды. Впрочем сам Вовк заявил, что все время находился на рабочем месте.

Не хотели меня найти, – Вовк

Судья сказал, что узнал о том, что его разыскивают, якобы только из телеграм-каналов.

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Сегодня, оказывается, меня также кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграм-каналов, пропагандирующих "работу" НАБУ. При этом я на рабочем месте и ни в какие прятки не играю,

– сказал судья.

Он добавил, что детективы Национального антикоррупционного бюро якобы на самом деле не хотели его найти, а гнались за "громкими заголовками".

"Правовой произвол в "деле ОАСК" убедительно свидетельствует о том, что нам еще очень далеко до правого государства. И если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать тем гражданам, которые сталкиваются с подобными "антикоррупционными" органами", – отметил Вовк.

Судья подчеркнул, что сейчас "много говорят о необходимости судебной реформы. Но последние события свидетельствуют, что не менее насущной проблемой является реформа цирковых коллективов вроде НАБУ".

Что известно о деле Павла Вовка