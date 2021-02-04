Международная волонтерская сообщество InformNapalm продолжает разоблачать ложь российской пропаганды. Те утверждают, что Россия якобы не участвует в наземной операции в Сирии.

Джерело: InformNapalm на 24 каналі

У ході моніторингу соціальних мереж по сирійському напрямку в поле зору експертів OSINT-групи InformNapalm потрапили танкісти 7-ї окремої танкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ. Його недавно перекинули на Близький Схід.

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База у Пальмірі

Росія має повітряну перевагу в Сирії, продовжує проводити наземні операції із застосуванням артилерії з активною участю сил спецоперацій. Крім цього, на території Пальміри будується військова база.



Військова база Росії в Сирії / Скриншот з відео

Період дислокації росіян та їхня чисельність на території Пальміри не відомі. Щодо бази в Пальмірі, то вона привернула увагу не лише Пентагону, а й "Ініціативи захисту культурного спадку".

Вплив техніки

Крім житлових модулів та польового шпиталю, на території бази спостерігається велике скупчення техніки. Саме рух техніки по території Пальміри викликає занепокоєння археологів. Адже вібрації можуть негативно вплинути на стан пам’яток початку першого тисячоліття нашої ери.

Як і в більшості випадків, офіційні представники міноборони РФ заперечують цей факт, кажуть, що це тимчасовий табір, що там буде польовий хлібозавод. Але супутникові мапи свідчать про протилежне.

Військова база із супутників / Скриншот з відео

Крім історичної цінності Пальміри, цей об’єкт унікальний тим, що дозволяє команді волонтерів InformNapalm розкривати підрозділи ЗС РФ, які беруть участь у наземній операції в Сирії.

7-ма танкова бригада із міста Чебаркуль Центрального військового округу

Знайомство з цією танковою бригадою на території Сирії відбулося завдяки танкісту Ринату Зайнуліну. Перекидання чебаркульських танкістів, ймовірно, відбулося у квітні 2016 року, про що свідчать фотографії примірки форми-"піщанки" в казармах військової частини.



Ринат Зайнулін / Скриншот

Військовослужбовці цього підрозділу сфотографувалися на фоні танка Т-90. Той самий Т-90 з бортовим номером 540 помітили у фотоальбомі чебаркульського танкіста, якого виявили OSINT-експерти InformNapalm.

Знімок зробили на території того самого польового "табору" в Пальмірі. Там також розташований засіб радіоелектронного придушення чи зв’язку.

Боєць САА стоїть на фоні танка з бортовим номером 540 (зліва) та чебаркульський танкіст (справа) / Скриншот з відео

Військові частини

Попри всі запевнення кремлівських політиків і командування ЗС РФ, що в Сирії немає російського сухопутного контингенту, за виключенням спецпризначенців та радників, InformNapalm уже виявив особовий склад сухопутних військ російської армії.

Ми зафіксували щонайменше 16 військових частин, і це не враховуючи авіаційного компонента, підрозділів матеріально-технічного забезпечення та іншого. Багато з цих підрозділів ми не раз фіксували в контексті "ростовсько-українських відряджень".

Нагадаємо. 7-ма окрема танкова бригада з Чебаркуля фігурувала у ранніх дослідженнях InformNapalm у контексті так званого "ростовсько-українського" відрядження. Зокрема, тактична група цієї танкової бригади була зафіксована у складі сил вторгнення ростовського угруповання ЗС РФ безпосередньо поблизу кордону з Україною в Каменському районі Ростовської області у вересні – жовтні 2014 року.

На цьому етапі ми навмисне не розкриваємо всі дані про склад російського угруповання в Сирії, адже інформація на стадії вивчення. Після аналізу інформації ми оприлюднимо нові дані, які доповнять список сухопутної складової ЗС РФ у Сирії.

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InformNapalm намагається донести до світової спільноти правду і показати справжнє обличчя "російського світу". Якщо Захід і далі продовжить мовчазну політику "занепокоєння", можливо, ми станемо свідками інших, в тому числі європейських, відряджень ЗС РФ.