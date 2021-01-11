С 2014 года Украина ведет переговоры с Россией, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Происходят они в двух форматах – в рамках "нормандского формата", где принимают участие президенты Украины, России, Франции и федеральный канцлер Германии, и в рамках Минского процесса, где работает Трехсторонняя контактная группа с участием Украины, России и ОБСЕ.

Сайт 24 канала рассказывает об итогах переговоров по Донбассу в 2020 году и о том, чего ожидать в 2021 году.

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Минские соглашения

Переговоры в обоих форматах проводят одновременно. Минские протоколы были подписаны еще в 2014-2015 годах, там речь шла о том, что обе стороны должны немедленно прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, освободить пленных, предоставить Донбассу особый статус и провести местные выборы.

Впрочем, вокруг Минских соглашений происходит немало споров, главный из которых заключается в том, в какой последовательности нужно выполнять все действия, которые прописаны в документах. Украинская сторона настаивает на том, что выборы на Донбассе должны состояться только после того, как мы восстановим контроль над границей. Понятно, что Россия имеет противоположное мнение по этому поводу.

Нормандский формат

На переговорах в "нормандском формате" речь идет о появлении миротворцев ООН на Донбассе, освобождении заложников, режиме прекращения огня и также о местных выборах на Донбассе. Последняя встреча Нормандской четверки проходила в декабря 2019 года в Париже.

Тогда договорились о следующем:

разведение войск на трех участках;

полное прекращение огня на Донбассе в 31 декабря 2019 года;

открытие новых пунктов пропуска на Донбассе через 30 дней после встречи;

новый план о разминировании территорий;

обмен пленными в формате "всех на всех";

продление действия закона об особом статусе Донбасса на год;

закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Но не все из этого удалось воплотить в реальность. Так, были проведены обмены пленными, но, например, разминирование и открытие новых пунктов пропуска продолжает блокировать Россия.

Чего удалось достичь в переговорах

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", говорит, что в этом году никаких существенных сдвигов в переговорах по Донбассу не произошло. По его мнению, все переговоры, которые Украина могла успешно завершить, только ухудшили бы позицию нашего государства.

Так, неудачной стала попытка создания так называемого "Координационного совета" совместно с российскими террористами-наемниками из ДНР/ЛНР, неудачными были две попытки провести выборы на оккупированных территориях без их деоккупации, неудачными были попытки отвести украинские войска на новых участках фронта. Так что за этот год Украине хотя бы удалось сохранить статус-кво по Донбассу без существенного ухудшения наших позиций,

– отметил Синченко.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объясняет, что существенного прогресса в переговорах по Донбассу в 2020 году достичь не удалось, а после достаточно больших обменов пленными в 2019 – 2020 годах произошел только один обмен. Переговоры по политическому урегулированию конфликта зашли в тупик. Камнем преткновения остается порядок проведения выборов.

Российская сторона хочет провести выборы фактически в условиях оккупации Донбасса. Это приведет к легитимизации сепаратистов, однако реального контроля над Донбассом Украина не получит. Зато будет вынуждена финансировать сепаратистские образования, кроме того боевики получат возможность влиять на политическую ситуацию в Украине. Такой подход Украину не устраивает и она настаивает на проведении выборов, только после установления контроля над границей. Однако, Россия не собирается идти на встречу. Переговоры зашли в тупик,

– говорит Хмелевский.

Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан", говорит, что, если сухо оценить семь пунктов, которые должна выполнить Украина с Россией, то незначительный прогресс можно отметить только в трех.

Это:

уменьшение интенсивности боевых действий на восточном направлении российско-украинской войны;

создание новых КПВВ ( "Счастье" и "Золотое")

продолжается обмен лицами между Украиной и РФ.

Другие пункты не выполнены от слова совсем, но ответственность здесь лежит на Украине только на половину, ведь как бы Украина не хотела обменять всех пленных, или развести войска, но здесь должно быть двусторонняя работа. Российская Федерация также должна принимать участие в этом процессе, и ответственность лежит в первую очередь на них, как на стране-агрессоре,

– говорит Мельник.

Он добавляет, что, формально, Офис Президента сделал все, что реально мог сделать в рамках Минских соглашений, больше без обоюдного согласия РФ – это невозможно. Но президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что будет пытаться имплементировать формулу Штанмайера в Украинское законодательство, что формально и может создать предпосылки для выполнения Минских соглашений, но фактически может перерасти в большой общественный кризис внутри государства.

Чего ждать в 2021 году от переговоров по Донбассу

Александр Закриничный, правозащитник, говорит, что отсутствие прогресса в переговорах, и отсутствие возможности заставить Россию на международном уровне соблюдать договоренности, уже в ближайшем будущем приведет к "замораживанию" ситуации с Донбассом в контексте Минских соглашений. Но такой сценарий станет возможным, если режим тишины продолжится, а Россия не спровоцирует новый этап эскалации и военного наступления на украинские территории.

Стоит также понимать, что переговоров в "нормандском формате" сознательно избегает именно российская сторона. Ведь и со стороны Франции, и со стороны Германии все чаще раздаются тезисы о необходимости изменений в логике выполнения пунктов Минских соглашений. Именно на сфере безопасности и восстановлении Украиной своих границ в ОРДЛО акцентируют внимание международные партнеры Украины. К сожалению, в 2021 году вопрос возможного размещения миротворцев ООН в Украине не будет рассматриваться, поскольку Россия точно воспользуется правом вето в Совете безопасности ООН,

– говорит Закриничный.

Он добавляет, что определяющим фактором для Украины в 2021 году станет позиция США. С заменой руководящей команды в Белом доме есть шансы на то, что позиция США в отношении Украины станет более проактивной. Ведь сейчас, единственным союзником Украины в вопросе принуждения Кремля к выполнению договоренностей является решение ЕС о продлении международных санкций.

10 декабря 2020 года лидеры Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе согласовали продление еще на полгода (до конца июля 2021 года) экономических санкций против России из-за нарушения им территориальной целостности Украины. Еще одна идея, которую в рамках расширения санкций против РФ обнародовал глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заключается в отключении России от международной системы расчетов и платежных систем, что может болезненно ударить по российской экономике.

Учитывая пассивную позицию РФ, Украина может занимать проактивную позицию. В частности, довольно неплохую динамику показывает история с созданием международной Крымской платформы, к участию в которой Украина еженедельно привлекает все новых и новых партнеров. Правда, в самой России, вполне ожидаемо, скептически относятся к идее, хотя и не исключают своего участия по отдельным вопросам – например, о восстановлении водоснабжения в Крым,

– говорит Закриничный.

Эксперт объяснил, что дискуссия о создании Консультативного совета при ТКГ для переговоров с представителями ОРДЛО подняла важный вопрос неприемлемости признания легитимности представителей так называемых "республик". В конце концов, в обществе в течение всего года преобладала неуверенность в отношении любых миротворческих инициатив. Между тем Россия продолжает наращивать количество войск и на границе с Украиной, и в оккупированном Крыму. Учитывая непредсказуемость и "гибридность" действий российских властей, вероятность прямой вооруженной агрессии или усиление противостояния на Донбассе в 2021 году достаточно высока.