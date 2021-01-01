За прошедшие сутки, 31 декабря, оккупанты на Донбассе 4 раза открывали огонь и провоцировали украинских воинов. Количество обстрелов увеличилось в новогоднюю ночь, 1 января. Да, враг 6 раз нарушил режим тишины уже 1 января.

К счастью обошлось без потерь и жертв, а обо всех фактах нарушений украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ. Об этом информирует штаб ООС.

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Где было неспокойно

Все нарушения, совершенные 31 декабря, противник сделал в районе оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи населенного пункта Старогнатовка, вооруженные формирования России открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкиного – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Рядом с Талаковкой – из подствольных гранатометов.

Уже ночью 1 января боевики вблизи Авдеевки трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Золотого-4 противник вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия.

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Сейчас ситуация в районе проведения ООС контролируема украинским воинами.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала