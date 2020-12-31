Оккупанты снова нарушили тишину на Донбассе: воинам ВСУ пришлось открывать ответный огонь
В течение предыдущих суток, 30 декабря, пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Из-за обстрелов вблизи украинских позиций, воинам-защитникам пришлось открывать огонь в ответ.
Так, вражескую активность фиксировали и днем, и вечером 30 декабря. Об этом информирует штаб ООС.
Ранее На Донбассе погиб украинский военный из Винницы
Где оккупанты открывали огонь
- Вблизи Авдеевки вооруженные формирования России несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.
- Неподалеку от Старогнатовки враг стрелял из крупнокалиберного пулемета.
- Вечером противник активизировался возле Попасной. Там российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На остальных участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Среди защитников боевых потерь и ранений, к счастью, нет.
На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь. О фактах нарушений оккупантами режима прекращения огня уже сообщили представителям ОБСЕ.
По теме На Донбассе боевики 300 раз нарушили режим тишины за сутки
С начала текущих суток, 31 декабря, на Донбассе зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Старогнатовки враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью