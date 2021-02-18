Российские оккупационные войска продолжают цинично нарушать договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов погибают и получают ранения украинские воины.

Подробно о ежедневном ходе ситуации на востоке Украины в 2021 году – читайте далее.

Читайте также Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году

Ситуация на Донбассе в феврале

1 февраля. В течение суток российские наемники 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. Били неподалеку отАвдеевки, в районе Пищевика, возле Новомихайловки и Южного.

2 февраля. Пророссийские боевики 8 раз нарушали режим тишины. Рядом с Шумами враг вел прицельный снайперский огонь в сторону позиций ВСУ. К сожалению, из-за этого погиб украинский военный.

Погиб Дмитрий Власенко, старший матрос 503 отдельного батальона морской пехоты. Его ранение оказалось несовместимым с жизнью.



Дмитрий Власенко / Фото с фейсбука 503 отдельного батальона морской пехоты

3 февраля. Боевиков вели огонь в сторону позиций украинских защитников возле Гнутова и Водяного. Стреляли из автоматического станкового, а также из подствольного гранатометов. Боевых потерь среди военных ВСУ не было.

4 февраля. Оккупационные войска ранили украинского защитника и обустроили позиции возле Крымского. В результате обстрела возле Южного воин ВСУ получил огнестрельное ранение. Его оперативно госпитализировали.

Читайте также Зеленский в обращении на русском языке вспомнил "защитников" на танках

5 февраля. Российские наемники 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника, который совершил дистанционное минирование перед позициями ВСУ.

6 февраля. Враг 13 раз стрелял по позициям украинских военных. К сожалению, 2 бойца Вооруженных сил Украины погибли, еще 4 – получили ранения.

Погибшими героями были старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они служили в составе 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.



Назарий Полищук и Алексей Подвезенный / Фото с фейсбуке 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

7 февраля. На Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Они стреляли возле Золотого-4 и вблизи Луганского. А также – неподалеку от Новомихайловки, там ранили украинского защитника.

8 февраля. В течение суток противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе 7 раз. Горячей всего было возле Южного, Авдеевки, Песков и Водяного. На прицельные обстрелы ВСУ давали адекватный ответ.

9 февраля. Российские наемники трижды нарушили режим перемирия, огонь они открывали прицельно. Били из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

К теме Россияне действуют открыто и дерзко, – Кравчук заявил о срыве перемирия на Донбассе

10 февраля. Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского бойца неподалеку от Песок. Также открывали огонь возле Водяного, Верхнеторецкого, Золотого-4 и Южного.

11 февраля. Российские наемники 5 раз срывали договоренности о режиме тишины. Украинские военные были вынуждены давать им ответ. К сожалению, погибли 2 бойца Вооруженных сил Украины.

Смертельное ранение под Зайцевым получил 36-летний военный Александр Глушко. Вблизи Новомихайловки погиб 25-летний Владислав Лященко.



Александр Глушко и Владислав Лященко / Коллаж 24 канала

12 февраля. В течение суток оккупанты 7 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Возле Павлополя украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его отвезли в больницу.

13 февраля. Наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима тишины. Враг палил из гранатометов вблизи Водяного и Старогнатовки. К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

14 февраля. Российские боевики трижды обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного и Новоалександровки. Неподалеку от Новолуганского на неизвестном взрывном устройстве подорвались 3 украинских воина.

Из-за травм, несовместимых с жизнью, погибли капитан Александр Войтенко, солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.



Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко / Коллаж 24 канала

15 февраля. Оккупанты продолжили срывать перемирие на Донбассе. Били неподалеку от Славного, Опытного и возле Светлодарска. На обстрелы украинские воины давали адекватный ответ.

16 февраля. В течение суток на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Противник открывал огонь недалеко от Водяного, а также вблизи населенного пункта Южное.

Ситуация на Донбассе в январе

1 января. В первый день нового года российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. На многочисленные обстрелы врага украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди военных ВСУ не было.

2 января. Оккупанты открывали огонь из гранатометов и пулемета возле Песок. Неподалеку от Павлополя зафиксировали неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, вблизи Лебединского – из крупнокалиберного пулемета. В общем враг трижды нарушил режим тишины.

Обратите внимание "Новогодний" обстрел Водяного: штаб ООС показал последствия действий боевиков

3 января. Боевики 7 раз открывали огонь из различного вида вооружения в сторону украинских защитников. Стреляли вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Красногоровка, Пески, Водяное, поселка Южное и города Светлодарск.

4 января. Оккупанты 5 раз вели огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. В частности, били вблизи населенного пункта Гнутово. Несколько неприцельных выстрелов из гранатометов осуществили в районе Луганского.

5 января. Российские боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных неподалеку от Гнутова и Водяного, вблизи Авдеевки и возле Пищевика. В целом они 4 раза нарушили договоренности о режиме тишины.

6 января. Враг 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на окраинах Донецкого аэропорта, в районе Опытного, оккупанты открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутова – из стрелкового оружия.

7 января. В течение суток российские наемники 8 раз нарушали режим тишины. Оккупанты били из гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также Латвиец воевал на стороне боевиков на Донбассе: что ему грозит

8 января. Боевики 9 раз нарушали режим тишины. Неподалеку от Южного открыли провокационный огонь в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения для местных жителей.

9 января. Российские наемники проявляли вооруженную активность неподалеку от Луганского, также открывали огонь в сторону позиций ВСУ в районе Водяного. В целом враг трижды нарушал режим прекращения огня на Донбассе.

10 января. Враг обстрелял Авдеевку и Водяное. К счастью, потерь среди украинских бойцов не было. Об обстрелах, совершенных российскими наемниками, Украина сообщила представителям ОБСЕ.

11 января. Российские наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб украинский защитник.

Вражеская пуля унесла жизнь 38-летнего Олега Андриенко. Он был старшим солдатом 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.



Олег Андриенко / Фото "Это моя Украина"

12 января. Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины. Один украинский воин получил осколочное ранение, его сразу госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

13 января. Оккупанты снова нарушили договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Они 6 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Били возле Водяного, Авдеевки, Гнутова и Марьинки.

14 января. В результате вражеского обстрела украинский военный получил легкое осколочное ранение. Это случилось возле села Гнутово Донецкой области. В общем боевики 6 раз в течение суток нарушили режим тишины.

15 января. За сутки 15 января боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов противника один из украинских военных получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

К теме СБУ объявила подозрение двум пророссийским боевикам: фото

16 января. Российские наемники били по позициям ВСУ вблизи Гнутова и Талаковки, режим тишины они нарушили 6 раз. Около Трудовского оккупанты совершили несколько очередей из стрелкового оружия. Украинский военный получил огнестрельное ранение.

17 января. Боевики за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Неподалеку от населенного пункта Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

18 января. Перед Крещением враг бил из минометов 82 калибра возле Богдановки. Этот населенный пункт находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

19 января. Враг нарушал перемирие дважды. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ неподалеку от Водяного, а также били вблизи Южного. Украинские защитники открывали ответный огонь.

Важно Завершение войны на Донбассе является приоритетом: Зеленский встретился с главой ОБСЕ

20 января. Недалеко от Старогнатовки получил ранение украинский военный, его госпитализировали. Режим прекращения огня в течение суток оккупанты нарушали дважды.

21 января. Количество выстрелов противника в сторону позиций ВСУ увеличилось. В течение суток было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский воин.

Погибшим оказался старший матрос Александр Отрепьев. Он служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.



Александр Отрепьев / Фото бригады имени контрадмирала Белинского

22 января. Оккупанты снова использовали против украинцев гранатометы и стрелковое оружие. Они 6 раз обстреляли украинские позиции. Били возле Водяного, Новоселовки-2, Авдеевки, Опытного, а также рядом с Новолуганским и Шумами.

23 января. Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь или ранений среди украинских военных не было.

24 января. Оккупанты 5 раз открывали огонь в сторону украинских позиций – неподалеку от Песков, Южного, Водяного. Традиционно враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте также В ТКГ назвали 3 главные проблемы в переговорах с Россией

25 января. Боевики не прекращают обстрелы, они нарушали режим тишины на Донбассе 7 раз. Горячее всего было возле Хутора Вольного, Тарамчука, в районе Водяного и вблизи Павлополя. К сожалению, украинский защитник получил ранение.

26 января. В результате прицельного обстрела боец ВСУ получил сквозное ранение головы, его эвакуировали в больницу. В общем российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Украинский боец Роман Дзюбенко, которого ранили в этот день, умер в больнице. Он был младшим сержантом 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.



Роман Дзюбенко с женой / Фото из соцсетей

27 января. Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. Били неподалеку от Павлополя, возле Богдановки, в пригороде Марьинки и Авдеевки. А также возле Водяного, на Приазовье, и вблизи Зайцева и Луганского.

28 января. Российские наемники трижды открывали огонь в сторону украинских позиций вблизи Водяного, недалеко от Катериновки. Били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пропал украинский военный. Впоследствии выяснилось, что его захватили в плен боевики.



Боевики захватили военного в плен / Фото оперативного командования "Север"

29 января. Враг 5 раз нарушил режим тишины на Донбассе. К сожалению, вблизи Водяного 2 украинских военных получили осколочные ранения. Их сразу госпитализировали. Кроме этого, противник вел огонь возле Опытного и Авдеевки.

30 января. Боевики снова нарушили режим прекращения огня – 5 раз вели огонь в сторону позиций ВСУ. Стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 2 украинских военных получили ранения недалеко от Марьинки.

31 января. За сутки враг 9 раз нарушал режим тишины на Донбассе. Кроме этого, российские боевики применили для корректировки огня беспилотник типа "Крыло". Его удалось вовремя обезвредить.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала