Борется ли Украины в международных судах за то, чтобы Российскую Федерацию привлекли к ответственности за вооруженную агрессию? Далее читайте на украинском.

НІ. Все, що нам подавали з 2014 року як перемогу, не стосується збройної агресії.

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Час зробити цей важливий крок!

До Міжнародного кримінального суду (Гаага) в нас подана Заява про "Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян".

Самі бачите з назви, що йдеться про інші міжнародні злочини – воєнні та проти людяності, а не про агресію.

Крім того, Україна зверталась з заявами про порушення РФ чотирьох міжнародних договорів (1.Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 2.Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, 3.Європейської Конвенції з прав людини та 4. Конвенції ООН про морське право) – рішення по яким жодним чином не вирішує питання міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

У проміжних рішеннях ухвалених Міжнародним Судом ООН, Міжнародним трибуналом з морського права у зв'язку з позовами України взагалі відсутні будь-які згадки про вчинення збройної агресії проти України. Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019 р. про запровадження тимчасових заходів базується на презумпції відсутності збройного конфлікту між РФ та Україною через принципово хибну правову позицію української сторони.

Я нагадаю, що Україна так і не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та не надала йому право розслідувати агресію вчинену РФ щодо України.

Так, втрачено багато часу, але ще є шанс і можливість зробити надзвичайно важливий крок у цьому напрямі.

В Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки зараз на розгляді знаходиться Проєкт 3057 Закону про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

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Законопроєкт передбачає створення Нацагентства, яке б узагальнило правову позицію України стосовно подолання наслідків збройної агресії та підготувало б консолідовану претензію України до РФ щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.