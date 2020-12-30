Не стоит ожидать прорыва в переговорах по Донбассу, так как опять проявилась кардинальная противоположность позиций Украины и России по целому ряду спорных вопросов мирного урегулирования

На "восточном фронте" без перемен

Вряд ли стоит ожидать в 2021 году существенных изменений в военно-политической ситуации на Донбассе (и стороны конфликта, и международные посредники в переговорах будут преимущественно сосредоточены на внутренних проблемах). Активизация переговорного процесса по этому конфликтному региону если и произойдет, то после официальной смены власти в США и по мере выхода из пандемии ведущих стран мира, задействованных в переговорах по Донбассу.

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Возможно, все-таки состоится саммит Нормандской четверки на высшем уровне.

Однако не стоит ожидать прорыва в переговорах по Донбассу, так как опять проявилась кардинальная противоположность позиций Украины и России по целому ряду спорных вопросов мирного урегулирования. Более вероятны договоренности по отдельным вопросам, не связанным с политической частью Минских соглашений: обмены пленными и задержанными лицами, открытие новых КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда), возможно, разведение войск на отдельных участках вдоль линии соприкосновения.

Если в 2021 году удастся удержать хотя бы относительное перемирие в зоне военных действий на Донбассе, то будут сделаны попытки постепенного охлаждения этого конфликта, и, если это удастся сделать, то, в перспективе, и его замораживания. Но пока прослеживается вялотекущая тенденция к возращению войны малой интенсивности.

Источник: Facebook