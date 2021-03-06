Это произойдет, но не в ближайшие 5 – 7 лет, – Асеев о войне на Донбассе
Трудно делать какие-то конкретные прогнозы относительно того, когда закончится война на Донбассе. Писатель и журналист Станислав Асеев уверен, что это произойдет, но не в течение последующих лет.
Источник:"Радио Свобода"
Нужно подождать десятилетия, если не больше, по опыту Приднестровья, то есть тех локальных конфликтов, в которых непосредственно участвовала Россия. Об этом он рассказал в интервью.
К теме Украина на любые действия России даст достойный ответ, – Данилов
Война не закончится в ближайшие годы
По его словам, понятно, что с администрацией президента России Владимира Путина, пока он и люди, которые его окружают, у власти, этого не произойдет.
Я уверен, что это не ближайших 5 - 7 лет,
– отметил Асеев.
Экономика – "фурункул" для России
Он отметил, что украинская власть за эти годы войны считает, что ее "фурункул" – это экономика. То есть, что оккупированная часть Донбасса – это такое экономическое бремя для России, которое, в конце концов, они когда-то бросят: "Я считаю, что это абсолютно ошибочное мнение".
Путин, как сказал Асеев, не мыслит экономическими категориями в отношении Крыма и Донбасса. Он мыслит историческими категориями.
Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдет,
– отметил Асеев.
Также журналист отметил, что бесполезно ждать, будто Кремль будет отдавать просто так, потому что это нерентабельная территория для него.
Читайте Военные в Крыму дали нам время, – Турчинов вспомнил, как Украина готовилась к нападению России
"Если будут действительно мощные, очень мощные экономические санкции со стороны США – возможно. Но то, что есть на сегодня – это не проблема для России с экономической точки зрения", – добавил Асеев.
Поделиться новостью