Трудно делать какие-то конкретные прогнозы относительно того, когда закончится война на Донбассе. Писатель и журналист Станислав Асеев уверен, что это произойдет, но не в течение последующих лет.

Нужно подождать десятилетия, если не больше, по опыту Приднестровья, то есть тех локальных конфликтов, в которых непосредственно участвовала Россия. Об этом он рассказал в интервью.

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Война не закончится в ближайшие годы

По его словам, понятно, что с администрацией президента России Владимира Путина, пока он и люди, которые его окружают, у власти, этого не произойдет.

Я уверен, что это не ближайших 5 - 7 лет,

– отметил Асеев.

Экономика – "фурункул" для России

Он отметил, что украинская власть за эти годы войны считает, что ее "фурункул" – это экономика. То есть, что оккупированная часть Донбасса – это такое экономическое бремя для России, которое, в конце концов, они когда-то бросят: "Я считаю, что это абсолютно ошибочное мнение".

Путин, как сказал Асеев, не мыслит экономическими категориями в отношении Крыма и Донбасса. Он мыслит историческими категориями.

Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдет,

– отметил Асеев.

Также журналист отметил, что бесполезно ждать, будто Кремль будет отдавать просто так, потому что это нерентабельная территория для него.

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"Если будут действительно мощные, очень мощные экономические санкции со стороны США – возможно. Но то, что есть на сегодня – это не проблема для России с экономической точки зрения", – добавил Асеев.

Отметим! Правительства Великобритании и Соединенных Штатов Америки хотят ввести дополнительные санкции в отношении России, ведь страна нарушила соглашение о неиспользовании химического оружия.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала