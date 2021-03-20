Команда открыть огонь – это переломный момент, – комбриг 93-й ОМБр о войне на Донбассе
Командир 93-й ОМБр Дмитрий Брыжинский рассказал, что чувствовал, когда впервые отдавал команду открыть огонь. По его словам, это переломный момент.
Источник:"Цензор.НЕТ"
Украинский военный отметил, что не понимал ответственности, пока не пришло время командовать самому. Об этом он сообщил в интервью изданию "Цензор.НЕТ".
Читайте также Боевики на Донбассе убили украинского военного
Мне не приходилось стрелять в противника воочию, видеть его. Только из танка стрелял по опорнику. Но дать команду открыть огонь – то же самое. Ты внутри все перевариваешь. Думаешь: надо воевать. И говоришь: "Огонь". Это переломный момент. Момент, когда ты ставишь задачу кого-то убить,
– сказал Дмитрий Брыжинский.
Он подчеркнул, что часто открывать огонь нужно по врагу, который обустроил свои позиции вблизи населенных пунктов: "и ты подвисаешь".
Кроме этого, комбриг добавил, что иногда на фронте бывает ощущение, будто твоя жизнь тебе не принадлежит, как будто ничего не зависит от уровня твоей подготовки.
Ситуация на Донбассе: коротко
- За прошедшие сутки, 19 марта, российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В результате вражеских атак один наш военнослужащий погиб.
Поделиться новостью