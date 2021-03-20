Командир 93-й ОМБр Дмитрий Брыжинский рассказал, что чувствовал, когда впервые отдавал команду открыть огонь. По его словам, это переломный момент.

Украинский военный отметил, что не понимал ответственности, пока не пришло время командовать самому. Об этом он сообщил в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

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Мне не приходилось стрелять в противника воочию, видеть его. Только из танка стрелял по опорнику. Но дать команду открыть огонь – то же самое. Ты внутри все перевариваешь. Думаешь: надо воевать. И говоришь: "Огонь". Это переломный момент. Момент, когда ты ставишь задачу кого-то убить,

– сказал Дмитрий Брыжинский.

Он подчеркнул, что часто открывать огонь нужно по врагу, который обустроил свои позиции вблизи населенных пунктов: "и ты подвисаешь".

Кроме этого, комбриг добавил, что иногда на фронте бывает ощущение, будто твоя жизнь тебе не принадлежит, как будто ничего не зависит от уровня твоей подготовки.

Ситуация на Донбассе: коротко

За прошедшие сутки, 19 марта, российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак один наш военнослужащий погиб.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала