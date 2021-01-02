В течение 1 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Войска оккупантов стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запустили беспилотник.

В первые сутки 2021 года в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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Где и из какого оружия бил враг

В пригороде Авдеевки войска оккупантов стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также в направлении Яковлевки визуально обнаружили беспилотник противника, который украинские защитники обезвредили.

войска оккупантов стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также в направлении Яковлевки визуально обнаружили беспилотник противника, который украинские защитники обезвредили. Вблизи Водяного , что на Приазовье, боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

, что на Приазовье, боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия было зафиксировали и у Павлополя .

. Неподалеку Золотого-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новолуганского враг использовал стрелковое оружие.

На многочисленные обстрелы противника украинские военнослужащие дали врагу адекватный ответ. К счастью, среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех нарушениях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.

Какова ситуация на фронте 2 января

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

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