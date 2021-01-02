На Новый год оккупанты 9 раз обстреляли Донбасс: где было наиболее горячо
В течение 1 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Войска оккупантов стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запустили беспилотник.
В первые сутки 2021 года в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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Где и из какого оружия бил враг
- В пригороде Авдеевки войска оккупантов стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также в направлении Яковлевки визуально обнаружили беспилотник противника, который украинские защитники обезвредили.
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Одиночные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия было зафиксировали и у Павлополя.
- Неподалеку Золотого-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
- Возле Новолуганского враг использовал стрелковое оружие.
На многочисленные обстрелы противника украинские военнослужащие дали врагу адекватный ответ. К счастью, среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех нарушениях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
Какова ситуация на фронте 2 января
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.
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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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