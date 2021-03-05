Военные Вооруженных сил возле Горловки незаметно подкрались к блиндажу врага и повесили на него украинский флаг. В то же время атаковать не стали.

Инцидент изрядно повлиял на настроение оккупантов. Об этом главе военно-гражданской администрации Зайцево Владимиру Веселкину рассказал сторонник оккупантов.

Читайте также Вступился за пенсионерку: в Житомире в троллейбусе военному распылили в лицо газ

Что рассказал сторонник боевиков

Мужчина признался, что оккупанты подавлены, потому что понесли потери.

Пацаны (боевики – 24 канал) расстроены, был бой у нас, взяли в плен нашего пацана. Наши пошли в разведку боем – положили наших ребят. А сегодня вообще – ребята в стрессе, со слезами,

– рассказал мужчина.

Он добавил, что еще больше настроение оккупантов подорвал инцидент с флагом. Все потому, что украинские воины поставили его тогда, когда террористы находились на позициях.

Наконец сторонник оккупантов даже похвалил воинов ВСУ и признал силу и мужество защитников.

"Показали, какие они сильные. Представьте, какое у них внутри сейчас мужество, сила, что они пацанов наших не трогали, а к ним подкрались на позицию. Представьте! Это очень крутые пацаны, я так понимаю. Подкрались, привязали им на блиндаж флаг украинский и ушли. Никого не трогали, никаких гранат", – подытожил мужчина.

Важно! Оккупанты и далее продолжают обстреливать украинские позиции. Из-за этого 5 марта вблизи Марьинки ранение получил 1 военный ООС.

Рассказ сторонника боевиков, смотрите видео: