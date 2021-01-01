Украинские военные с ООС поздравили украинцев с Новым 2021 годом. Кроме традиционных пожеланий счастья, здоровья и достатка, бойцы сказали, что надеются на мир в государстве. Они пожелали воли и свободы Украине, а также заверили украинцев: они могут спать спокойно.

Новогодние поздравления военных обнародовали на фейсбук-странице штаба ООС. Также новогоднее обращение сделал исполняющий обязанности командующего ООС Виктор Ганущак. Смотрите также Сеть подорвал флешмоб с выполнением украинского "Щедрика": впечатляющие видео Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле,

– сказал он. Что еще пожелали украинские воины: Чтобы быстрее прошла эпидемия коронавируса.

Призвали поддержать своих родных и близких и быть рядом с ними в праздничные дни.

"Чтобы в груди у каждого билось украинское сердце".

Призвали верить в них, потому что Украина обязательно победит. Новогоднее поздравление воинов ООС: видео