Верьте в нас и спите спокойно: воины ООС поздравили украинцев с Новым годом
Украинские военные с ООС поздравили украинцев с Новым 2021 годом. Кроме традиционных пожеланий счастья, здоровья и достатка, бойцы сказали, что надеются на мир в государстве. Они пожелали воли и свободы Украине, а также заверили украинцев: они могут спать спокойно.
Новогодние поздравления военных обнародовали на фейсбук-странице штаба ООС. Также новогоднее обращение сделал исполняющий обязанности командующего ООС Виктор Ганущак.
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Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле,
– сказал он.
Что еще пожелали украинские воины:
- Чтобы быстрее прошла эпидемия коронавируса.
- Призвали поддержать своих родных и близких и быть рядом с ними в праздничные дни.
- "Чтобы в груди у каждого билось украинское сердце".
- Призвали верить в них, потому что Украина обязательно победит.
Новогоднее поздравление воинов ООС: видео
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