Военный блогер и аналитик Анатолий Штефан рассказал о том, как Украине выиграть войну. По его мнению, мир с Россией все-таки когда-нибудь наступит, но нынешнее поколение этого еще не сделает.

По мнению Штефана, должно быть понимание, что Украина - это не территория на карте, а она в сердце каждого. Большинство украинцев за какими-то политическими или иными взглядами не различающих это.

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Информационная война

Штефан заявил, что основным компонентом любой войны является информационная составляющая, поэтому любую информацию в условиях войны нужно проверять и соблюдать информационную гигиену, а еще воспринимать ее без эмоций.

Мы боремся не только за территорию, но и за людей, которые остались на оккупированных территориях, за их мозги и сердца, подвергшиеся агрессивной российской пропаганде,

– отметил блогер.

Российская пропаганда

Как отметил Штефан, нужно понять, что на оккупированных территориях люди подверглись пропаганде, но не все украинцы предали Украину. Нести ответственность за свои действия должны лишь те, кто взял в руки оружие. В то же время большинство людей оказались там в сложных обстоятельствах.

Когда наступит мир

Я хочу, чтобы у каждого была в душе политическая партия "Украина", а ее цвета – желто-голубые. Тогда мы обязательно победим,

– заявил офицер ВСУ.

Анатолий Штефан считает, что "мир когда-то наступит", но прогнозов, когда это произойдет – не дает. Он отметил, что "наше поколение этого не сделает". По его мнению "самое главное – это воспитать поколение, которое будет понимать, как такой "друг" может сделать коварное дело."

Интервью с Анатолием Штефаном: смотрите видео