Один из задержанных во время акций в ОП Влад Сорд неоднократно заявлял, что защищал Украину на войне и даже получил ранения под Иловайском. Однако военный Николай Колесник нашел опровержение этого. По информации Колесника, Сорд в действительности никогда не был в Иловайске.

Доказательства того, что Сорд несколько "приврал" о своей биографии, опубликовал председатель Координационного совета ветеранов АТО с Днепропетровщины Николай Колесник.

К теме Окна ОПУ мог побить DZIDZIO, – Сорд и Геращенко "сошлись" в эфире

Что известно про Влада Сорда

Настоящее имя мужчины – Владислав Стафийчук. Это украинский писатель, соучредитель издательства "Дом Химер", активист и, как он сам утверждает, ветеран войны на Донбассе. Он утверждает, что не только прошел Майдан и защищал шахту Бутовка, но и был в Иловайске. Там, по словам Сорда, он якобы получил серьезную травму спины, когда "под обстрелом перевернулся грузовик".

За это Сорд получил Орден Богдана Хмельницкого, находясь в госпитале после августовских боев. Именно из-за ордена и возникло много споров в ветеранских кругах.

Опровержение от Николая Колесника

Председатель Координационного совета ветеранов АТО с Днепропетровщины Николай Колесник утверждает, что Орден Богдана Хмельницкого в Стафийчука – "липовый", а его фото "с передовой", сделанные далеко за ее пределами.

Об ордене

Ранее нардеп от "Слуги народа" Владлен Неклюдов обратился в компетентные органы по поводу ордена Сорда. Депутату сообщили, что Сорда вообще не награждали государственными наградами.

Актуально Задержанному на протесте под ОП предъявили обвинение: ему грозит до 7 лет

Об Иловайске

Чтобы опровергнуть этот факт, Колесник опубликовал фото Сорда за 17 августа 2014 года. Именно тогда, по версии Сорда, он воевал в Иловайске. На самом деле фотография сделана на блокпосту между Донецкой и Днепропетровской областями. Колесник добавил соответствующую геолокацию.

В то же время Колесник прикрепил еще одно фото Сорда, которое сделали на концерте 7 сентября. По версии Сорда, он тогда должен был лежать в больнице.

Опорный пункт 40.03 под Иловайском: смотрите видео​

Боевые действия в Иловайске в августе 2014 года: смотрите видео