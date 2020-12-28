Украинский военный ранен в результате обстрела на Донбассе
Украинский защитник получил ранения 28 декабря вблизи Чермалыка, что на Донбассе. Огонь по позициям Украины открыли в очередной раз российские оккупационные войска.
Воин получил ранения вблизи Чермалыка
Военнослужащего срочно госпитализировали. Об этом информирует Оперативно-тактическая группировка "Восток" в фейсбуке.
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О нарушении режима тишины пророссийскими боевиками уже сообщили представителям ОБСЕ.
Войска противника 7 раз нарушили режим тишины за предыдущие сутки
Отметим, что только за 27 декабря оккупанты 7 раз нарушили договоренность о прекращении огня. Они стреляли вблизи Лебединского, Марьинки, Водяного, Авдеевки. В результате обстрела был травмирован украинский защитник. Медики говорят, что его состояние удовлетворительное.
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