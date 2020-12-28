Воин получил ранения вблизи Чермалыка

Военнослужащего срочно госпитализировали. Об этом информирует Оперативно-тактическая группировка "Восток" в фейсбуке.

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О нарушении режима тишины пророссийскими боевиками уже сообщили представителям ОБСЕ.

Войска противника 7 раз нарушили режим тишины за предыдущие сутки

Отметим, что только за 27 декабря оккупанты 7 раз нарушили договоренность о прекращении огня. Они стреляли вблизи Лебединского, Марьинки, Водяного, Авдеевки. В результате обстрела был травмирован украинский защитник. Медики говорят, что его состояние удовлетворительное.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала