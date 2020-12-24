Крушение военного самолета Ил-76: суд остановил исполнение приговора генералу Назарову
Кассационный уголовный суд Верховного Суда остановил исполнение приговора генералу Виктору Назарову. Его признали виновным в крушении военного самолета Ил-76.
Также Назарова приговорили к 7 годам тюрьмы. Об этом заявил его адвокат Михаил Турик, сообщает "РБК-Украина".
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Суд остановил приговор Назарову
Суд первой инстанции решил, что начальник штаба АТО не принял во внимание данные об опасности операции и не обеспечил ее безопасное проведение. До решения Апелляционного суда Назарова решено было оставить на свободе.
Верховный Суд принял к рассмотрению кассацию и остановил исполнение приговора и определения апелляционного суда,
– отметил Турик.
Апелляционный суд Днепропетровской области 11 декабря 2020 года отклонил апелляцию защиты генерала, и приговор вступил в силу. Соответственно, в течение нескольких дней Назарова должны были взять под стражу и доставить в колонию для отбывания наказания.
Адвокат подал кассацию
По словам адвоката, он подал кассацию в Кассационный уголовный суд, который 23 декабря принял соответствующее решение. Также Турик добавил, что и он и его подзащитный, генерал Назаров, считают обвинительный приговор суда незаконным, а его вину недоказанной.
Крушение военного самолета Ил-76: что известно
- В начале июня 2014 года самолет ИЛ-76 с десантниками при подлете к аэропорту сбили боевики, погибли 49 украинских военных.
- Родственники погибших обвинили в трагедии генерала Виктора Назарова.
- Впоследствии суд признал виновным Назарова и приговорил его к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию.
- Служба безопасности Украины установила, что к трагедии причастны "вагнеровцы" – по приказу из Кремля.
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