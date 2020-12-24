Кассационный уголовный суд Верховного Суда остановил исполнение приговора генералу Виктору Назарову. Его признали виновным в крушении военного самолета Ил-76.

Также Назарова приговорили к 7 годам тюрьмы. Об этом заявил его адвокат Михаил Турик, сообщает "РБК-Украина".

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Суд остановил приговор Назарову

Суд первой инстанции решил, что начальник штаба АТО не принял во внимание данные об опасности операции и не обеспечил ее безопасное проведение. До решения Апелляционного суда Назарова решено было оставить на свободе.

Верховный Суд принял к рассмотрению кассацию и остановил исполнение приговора и определения апелляционного суда,

– отметил Турик.

Апелляционный суд Днепропетровской области 11 декабря 2020 года отклонил апелляцию защиты генерала, и приговор вступил в силу. Соответственно, в течение нескольких дней Назарова должны были взять под стражу и доставить в колонию для отбывания наказания.

Адвокат подал кассацию

По словам адвоката, он подал кассацию в Кассационный уголовный суд, который 23 декабря принял соответствующее решение. Также Турик добавил, что и он и его подзащитный, генерал Назаров, считают обвинительный приговор суда незаконным, а его вину недоказанной.

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