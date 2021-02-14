И будто возле тебя, и забывал хоть немного о войне: военный с передовой написал любимой стих
В День Валентина старший сержант Роман (позывной Поэт) написал своей любимой трогательное стихотворение. Сейчас юноша находится на передовой возле Авдеевки.
Источник:Фейсбук 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
В пятницу, 12 февраля, Роман сделал своей возлюбленной Алине предложение руки и сердца. Счастливая девушка ответила долгожданное "да".
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На войне уже пятая ротация. 12 февраля, то есть позавчера, предложил своей любимой девушке Алине жениться. Говорит, что была счастлива и ответила "ДА", летом свадьба,
– говорится в сообщении.
После свадьбы Роман планирует и в дальнейшем защищать Украину на передовой.
Стихотворение Романа
Я дякую тобі за всі турботи,
які в цей день принесла ти мені,
і я не хочу ніякої нагороди
аби лиш ти приходила у сні.
Лиш тільки ти і тільки лиш до мене,
щоб відчував це все як наяву,
і ніби спав і ніби біля тебе,
і забував хоч трішки про війну.
Реакция украинцев
Творчество молодого воина очень понравилось украинцам. На странице в фейсбуке они оставили много трогательных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Поздравляем молодоженов! Желаем, чтобы вашу свадьбу отпраздновали в свободной, процветающей Украине и без войны. Добра и любви, вам!";
- "Дай Бог Счастливого Долголетия ВАМ";
- "Пусть ваши дети растут в свободной стране под мирным небом. Счастья вам!".
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