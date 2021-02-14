В День Валентина старший сержант Роман (позывной Поэт) написал своей любимой трогательное стихотворение. Сейчас юноша находится на передовой возле Авдеевки.

В пятницу, 12 февраля, Роман сделал своей возлюбленной Алине предложение руки и сердца. Счастливая девушка ответила долгожданное "да".

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На войне уже пятая ротация. 12 февраля, то есть позавчера, предложил своей любимой девушке Алине жениться. Говорит, что была счастлива и ответила "ДА", летом свадьба,

– говорится в сообщении.

После свадьбы Роман планирует и в дальнейшем защищать Украину на передовой.

Стихотворение Романа

Я дякую тобі за всі турботи,

які в цей день принесла ти мені,

і я не хочу ніякої нагороди

аби лиш ти приходила у сні.

Лиш тільки ти і тільки лиш до мене,

щоб відчував це все як наяву,

і ніби спав і ніби біля тебе,

і забував хоч трішки про війну.

Реакция украинцев

Творчество молодого воина очень понравилось украинцам. На странице в фейсбуке они оставили много трогательных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие: