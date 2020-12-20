Оркестр Военно-воздушных сил США в Европе выполнил колядку Carol of the Bells. Это англоязычная версия легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича.

Руководитель оркестра, подполковник Кристина Мур Уррутия поздравила украинцев с новогодними праздниками. Об этом говорится на видео, размещенном на ютуб-канале посольства США в Украине.

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Кроме того, Уррутия рассказала, что в 1921 году Украинский национальный хор посещал с концертными гастролями США. Тогда американского хорового дирижера Петра Вильговского поразила одна из их песен – "Щедрик".

Тогда Вильговский сказал, что украинская песня напомнила ему колокола. Поэтому он решил перевести композицию на английский язык, чтобы ее выполняли в время рождественских праздников.

Теперь Carol of the Bells – одна из самых известных и любимых рождественских песен в США. "Поющие сержанты" из оркестра ВВС США в Вашингтоне выполняют ее в знак почтения американо-украинского партнерства,

– добавила руководитель оркестра.

Она отметила, что в Украине нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты. Страна поддерживает украинскую сторону в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.

Уррутия также пожелала украинцам всего наилучшего в праздничные дни.

Обратите внимание! В День святого Николая популярная украинская группа Vопли Vидоплясова порадовала поклонников рождественской премьерой. Коллектив представил рок-версию известной колядки "Добрий вечір".

Военный оркестр США поздравил Украину "Щедриком" по-американски: видео