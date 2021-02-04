Один в коме, у другого – пробиты легкие: в каком состоянии раненные на Донбассе бойцы
Украинские защитники, раненные на Донбассе 29 января, получают медицинскую помощь в больнице. Информация о смерти одного из них, которую распространяли СМИ, не соответствует действительности.
Источник: "Новынарня"
Укранская защитники получили ранения от снайперского огня противника. Об этом сообщили в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода.
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По словам представителя бригады, в военных стрелял вражеский снайпер, когда те передвигались на позиции. Он работал под шум обстрела гранатами ВОГ.
Шлем бойца 28 бригады после обстрела / Фото, предоставленное военными
Отметим, что инцидент произошел в районе Водяного, на Приазовье, 29 января. Боевики сбросили снаряд над позициями военных ВСУ.
В каком состоянии военные ВСУ
Один из пострадавших бойцов получил ранение в голову. Сейчас он находится в коме. Второго украинского защитника ранили в бок, пуля пробила легкие.
В 28 отдельной механизированной бригаде, заметили, что оба военнослужащие находятся в больнице. Их состояние тяжелое, однако стабильное.
Ситуация в Донбассе
- В течение суток 3 февраля на Донбассе зафиксировали выстрелы боевиков возле Гнутово и Водяного. Боевых потерь среди военных ВСУ нет.
- Накануне началась проверка подразделений ВСУ, которые участвуют в операции объединенных сил. Это – поручение президента Зеленского.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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