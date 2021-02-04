Украинские защитники, раненные на Донбассе 29 января, получают медицинскую помощь в больнице. Информация о смерти одного из них, которую распространяли СМИ, не соответствует действительности.

Источник: "Новынарня"

Укранская защитники получили ранения от снайперского огня противника. Об этом сообщили в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода.

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По словам представителя бригады, в военных стрелял вражеский снайпер, когда те передвигались на позиции. Он работал под шум обстрела гранатами ВОГ.



Шлем бойца 28 бригады после обстрела / Фото, предоставленное военными

Отметим, что инцидент произошел в районе Водяного, на Приазовье, 29 января. Боевики сбросили снаряд над позициями военных ВСУ.

В каком состоянии военные ВСУ

Один из пострадавших бойцов получил ранение в голову. Сейчас он находится в коме. Второго украинского защитника ранили в бок, пуля пробила легкие.

В 28 отдельной механизированной бригаде, заметили, что оба военнослужащие находятся в больнице. Их состояние тяжелое, однако стабильное.

Ситуация в Донбассе

В течение суток 3 февраля на Донбассе зафиксировали выстрелы боевиков возле Гнутово и Водяного. Боевых потерь среди военных ВСУ нет.

Накануне началась проверка подразделений ВСУ, которые участвуют в операции объединенных сил. Это – поручение президента Зеленского.



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