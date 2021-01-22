Военных капелланов могут приравнять к военнослужащим: законопроект уже в Раде
В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который приравнивает статус военных капелланов к военнослужащим. Ранее внести такие изменения призвала руководительница Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Капелланы смогут получить социальные гарантии
В документе также есть предложение создать Службу военного капелланства и определить ее структуру и состав. Об этом информируют на сайте партии "Голос".
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Таким образом, военные капелланы смогут получить соответствующие социальные гарантии. Также будут установлены требования к людям, которые могут стать военным капелланом.
К созданию законопроекта присоединились представители ВСУ, Нацгвардии, пограничники и церковники.
Военные капелланы сих пор не имеют надлежащей социальной защиты, поскольку находятся там гражданские или волонтеры. Не определены их статус, основания для их пребывания на фронте и материальное обеспечение,
– объяснил заместитель председателя фракции "Голос" Роман Костенко.
Согласно законопроекту, капелланы будут консультировать военное командование о ситуации в подразделениях и в пунктах дислокации.
В Министерстве по делам ветеранов поддерживают инициативу
Ранее за то, чтобы военные капелланы получили статус участников боевых действий, выступила руководительница Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина.
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