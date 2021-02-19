Денис Шмыгаль заявил, что украинских военных в зоне ООС не штрафуют, если они открывают огонь. Речь идет об ответе на обстрелы пророссийских боевиков.

Об этом премьер-министр Шмыгаль заявил, отвечая на вопросы народных депутатов.

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К военнослужащим в районе проведения операции Объединенных сил штрафы за огонь на российские провокации не применяются,

– заявил премьер.

Военным выплачивают вознаграждения

По словам Шмыгаля, для создание безопасных условий выполнения боевых задач введена выплата соответствующего денежного вознаграждения военнослужащим Вооруженных сил Украины.

"Командирам отделений, взводов, рот, батальонов и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц", – пояснил чиновник.

Он отметил, что к нарушениям относятся:

совершение военного административного правонарушения,

наличие неучтенных случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены и травмирования из-за нарушения мер безопасности, суицидов, неоправданных боевых потерь среди личного состава,

открытие огня без приказа соответствующего командира, кроме случаев военной необходимости.

Закон "О государственном оборонном заказе"

Шмыгаль рассказал, что правительство принимает необходимые решения во исполнение закона "О государственном оборонном заказе". Кабмин, по словам премьера, одобряет акты во исполнение закона в соответствии с законом и срокам, в которые этот закон был принят Верховной Радой.

В заключительных положениях конечная дата определена на 1 апреля. В эту среду приняли 7 соответствующих актов. Все акты правительства, которые должны быть одобрены в соответствии с положениями закона, разрабатываются и принимаются вовремя,

– подчеркнул политик.