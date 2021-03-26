"Внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко 26 марта взяли под стражу на 2 месяца. Его подозревают в организации "частной военной компании". Однако мужчина все обвинения отвергает.

Шевченко заявил, что судья еще не вышла в совещательную комнату, работники Службы безопасности Украины уже не давали возможности подозреваемому выйти из помещения.

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Как отреагировал Шевченко

По словам мужчины, желающих его "прикрыть" очень много, но это не останавливало подозреваемого "называть вещи своими именами".

Даже реальные угрозы моего физического уничтожения меня не остановили в борьбе с ТОП коррупцией и даже это решение меня не остановит. По предъявленным обвинениям я уже высказывался – никаких "военных частных компаний" не создавал и не финансировал, а от помощи Вооруженным Силам Украины не отказывался и не откажусь,

– написал Шевченко.

Кроме того, он добавил, что, вероятно, будут новые обвинения, потому что долго держать его в СИЗО будет трудно. Заверил, что в понедельник, 29 марта, подаст апелляцию.

"От "Печерского" правосудия ожидать законного решения в пятницу не приходится... Друзья, спасибо за поддержку! Я ее реально чувствовал, но при таком состоянии судебной системы пока этого мало", – подытожил Шевченко.

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