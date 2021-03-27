В Донецкой области военные и гражданские активисты запустили в небо флаг Нацгвардии. Это сделали с помощью воздушных шаров, наполненных водородом.

Акция "Поздравь тех, кто ждет тебя!" состоялась 27 марта. Вместе с флагом запустили украинские агитационные листовки.

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По словам жителя Донетчины Влада Бороды, такие события чрезвычайно важны. Ведь они поддерживают моральный дух той части населения оккупированных земель, ожидающих возвращения военных.

С начала года мы уже успели запустить украинский флаг над Армянском в Крыму. Несколько десятков раз запускали флаги и листовки над оккупированными землями Донбасса,

– поделился Борода.

Запускали флаг возле памятника добровольцу "Мифу" – Герою Украины Василию Слепаку. На акцию пришла жена погибшего бойца батальона "Донбасс НГУ" Кадира Магомедова.

Военные запустили над Донбассом флаг Нацгвардии: смотрите видео

Обратите внимание! Из-за обстрела пророссийских боевиков на Донбассе 26 марта оборвалась жизнь четырех украинских бойцов, еще двое – получили ранения.

По словам организаторов события, не только шарики полетели в сторону позиций российских оккупантов: "Туда полетела также специальная полиграфическая продукция. Благодаря часовому механизму она будет доставлена в определенный район". То есть открытки должны попасть на вражеские позиции.

Акция "Поздравь тех, кто ждет тебя!" / Фото пресс-службы ООС