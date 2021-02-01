Украинцев, находящихся в Мьянме, призвали воздержаться от путешествий и без надобности не выходить из дома. Причиной стал военный переворот, который состоялся в стране в понедельник, 1 февраля.

Источник: Посольство Украины в Таиланде Граждан Украины также просят избегать массовых собраний. Актуально Задержали президента: в Мьянме произошел военный переворот, – СМИ Кроме того, украинцам из Мьянмы рекомендуют обратиться в посольство Украины в Таиланде. Там необходимо сообщить свои имя, фамилию и отчество на украинском и английском языке, а также указать номер паспорта, адрес, мобильный или контактный телефон. Как обратиться в посольство Информацию о себе стоит отправить на электронный адрес: consul_th@mfa.gov.ua .

. Кроме того, можно позвонить на "горячую линию" посольства: +66970107760.

Также можно связаться с почетным консульством Украины в Мьянме с резиденцией в городе Янгон. Контактные номера резиденции в городе Ягон: Mr. Chit Hlaing: +9595406502;

Mr Myint Tun: +959788823279. Обратите внимание! Украинцам, которые планировали посетить Мьянму, рекомендуют воздержаться от поездки до стабилизации ситуации в стране.