Военные захватили власть: украинцев в Мьянме просят оставаться дома
Украинцев, находящихся в Мьянме, призвали воздержаться от путешествий и без надобности не выходить из дома. Причиной стал военный переворот, который состоялся в стране в понедельник, 1 февраля.
Источник: Посольство Украины в Таиланде
Граждан Украины также просят избегать массовых собраний.
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Кроме того, украинцам из Мьянмы рекомендуют обратиться в посольство Украины в Таиланде.
Там необходимо сообщить свои имя, фамилию и отчество на украинском и английском языке, а также указать номер паспорта, адрес, мобильный или контактный телефон.
Как обратиться в посольство
- Информацию о себе стоит отправить на электронный адрес: consul_th@mfa.gov.ua.
- Кроме того, можно позвонить на "горячую линию" посольства: +66970107760.
- Также можно связаться с почетным консульством Украины в Мьянме с резиденцией в городе Янгон.
Контактные номера резиденции в городе Ягон:
- Mr. Chit Hlaing: +9595406502;
- Mr Myint Tun: +959788823279.
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