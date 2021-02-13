Военные в Житомире снялись в фотосессии с бездомными животными. Таким образом они хотят привлечь внимание к четвероногим и помочь найти им семью.

К инициативе присоединились военные 199 учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ. Фотосессию устроили в житомирском КП "Центр защиты животных".

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Заметим, что животные не имеют постоянных имен, но пока их называют: Лилу, Гермиона, Жорик, Сильвио, Лариель, Дина, Лагерта и Вольт, Мотя и котенок.

Прежде всего задачей военных является защищать! И братья наши меньшие тоже нуждаются в защите. Мы ответственны за них. Надеюсь, эти фото дадут толчок обществу защищать животных,

– подчеркнул военный с позывным "Кречет".

"Я ехал на службу утром, было темно. Увидел котенка на дороге и не смог проехать мимо, взял его с собой и привез в "Центр защиты животных" на лечение. Сейчас ищу ему хозяина и занимаюсь его лечением", – добавил он.

Военные с бездомными животными / Фото "Житомир.info"

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