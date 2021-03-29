На Донбассе пройдут учения ВСУ: жителей просят иметь при себе документы
В городе Счастье 30 – 31 марта проведут плановые учения, на которых военные будут учиться противодействовать диверсии и терроризму. СБУ призывает местных жителей быть осторожными и передвигать по городу только с документами, удостоверяющими личность.
Источник:фейсбук ООС
Учения военнослужащих в Донецкой области будут максимально приближены к реальным.
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Что известно о военных учениях
На территории Счастья проведут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Тренировки бойцов будут достаточно реалистичными, поэтому СБУ призывает жителей Счастья с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении тому подобное)", – призывают в ООС.
Как следует вести себя жителям
Местным стоит обращаться к правоохранителям в адрес дежурной службы при таких условиях:
- в случае обнаружения подозрительных предметов;
- при получении информации о противоправных действиях неизвестных, их причастности к диверсионно-разведывательным группам или боевикам.
Какая ситуация на Донбассе
- В течение суток 28 марта боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных.
- Вблизи шумов 26 марта из-за вражеского обстрела погибли 4 украинских военных.
- Из-за обострения ситуации Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию с лидерами стран "нормандской четверки"
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