В городе Счастье 30 – 31 марта проведут плановые учения, на которых военные будут учиться противодействовать диверсии и терроризму. СБУ призывает местных жителей быть осторожными и передвигать по городу только с документами, удостоверяющими личность.

Учения военнослужащих в Донецкой области будут максимально приближены к реальным.

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Что известно о военных учениях

На территории Счастья проведут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Тренировки бойцов будут достаточно реалистичными, поэтому СБУ призывает жителей Счастья с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении тому подобное)", – призывают в ООС.

Как следует вести себя жителям

Местным стоит обращаться к правоохранителям в адрес дежурной службы при таких условиях:

в случае обнаружения подозрительных предметов;

при получении информации о противоправных действиях неизвестных, их причастности к диверсионно-разведывательным группам или боевикам.

Какая ситуация на Донбассе

В течение суток 28 марта боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных.

Вблизи шумов 26 марта из-за вражеского обстрела погибли 4 украинских военных.

Из-за обострения ситуации Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию с лидерами стран "нормандской четверки"

Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала