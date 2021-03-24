Украинские военные провели тренировку с воздушной обороны пространства Юга. Наши защитники на границе с оккупированным Крымом отражали разведку условного противника.

По замыслу, противовоздушные силы обнаружили взлет с территории врага беспилотников и передали их координаты. Кстати Украинские военные присоединились к флешмобу What is Ukraine: мощные видео Как проходило учение Для уничтожения противника привлекли определенные силы и средства. Кроме того, для дальнейшего подавления разведки к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч".

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что во время учений артиллеристы отработали несколько десятков упражнений. Например, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок.

Военные зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки, определив координаты и высоты. Уничтожили воздушные цели.

Также зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций. Обратите внимание! В марте также ВСУ усиливали защиту воздушного пространства на северо-западе Украины. Да, дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в новом секторе ответственности на Волыни. Учения / Фото ВСУ Тренировка украинских военных / Фото ВСУ

Украинская техника / Фото ВСУ