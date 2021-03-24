Украинские военные тренировались отражать проникновение россиян из Крыма: фото
Украинские военные провели тренировку с воздушной обороны пространства Юга. Наши защитники на границе с оккупированным Крымом отражали разведку условного противника.
Источник:Командование объединенных сил ВСУ
По замыслу, противовоздушные силы обнаружили взлет с территории врага беспилотников и передали их координаты.
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Как проходило учение
- Для уничтожения противника привлекли определенные силы и средства. Кроме того, для дальнейшего подавления разведки к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч".
- Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что во время учений артиллеристы отработали несколько десятков упражнений. Например, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок.
- Военные зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки, определив координаты и высоты. Уничтожили воздушные цели.
- Также зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций.
Тренировка украинских военных / Фото ВСУ
Украинская техника / Фото ВСУ
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