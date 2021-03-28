Воинское подразделение работает в боевых порядках, воины должны передвигаться и действовать незаметно. Помогает им в этом камуфляж украинского производителя Combat СпН "Хищник".

Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

К теме Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сичи"

Обращение "Укроборопрома" и тендер на утилизацию самолетов

• Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно завода "Мотор Сич". Оно будет защищать национальные интересы государства в сфере авиастроения.

• Государственный концерн "Укроборонпром" обратился в Службу безопасности Украины с заявлением об угрозе потерять государственный контроль над деятельностью одного из своих предприятий. Речь идет об ОАО "Меридиан", специализирующемся на разработке и серийном производстве беспилотных летательных аппаратов в частности.

• 203 учебная авиационная бригада объявила тендер на утилизацию самолетов МиГ-23МЛД. Всего планируют порезать 18 истребителей, а ожидаемая стоимость работ составит 668 тысяч гривен.

• На Житомирском бронетанковом заводе военным передали партию из 26 бронемашин БМП-1АК. Госпредприятие "Укрспецэкспорт" через суд принудительно изъяло технику у частной польской компании.

Обратите внимание В Днепре полиция переплавила 1,5 тонны оружия: видео

• Один из батальонов морской пехоты Военно-морских сил Украины получил бронемашины "Козак-2М1". Новый броневик от НПО "Практика" призван заменить транспортеры, которые были на вооружении еще с советских времен.

• Харьковский бронетанковый и Изюмский приборостроительный заводы заключили 2 контракта на поставку приборов наблюдения для бронетехники стоимостью свыше 30 миллионов гривен. Соответствующая информация 18 марта была размещена на платформе "Прозорро".

• Министерство обороны Украины отказалось покупать партию из более 200 152-миллиметровых бракованных артиллерийских снарядов и вернуло их производителю. Некачественные боеприпасы изготавливала компания "Рубин-2017" в рамках государственного оборонного заказа вместе с ООО "Огненная стража".

Актуально Семенченко вслед за Шевченко отправили под стражу

• Стационарный лагерь подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан" принял первую бригаду. В лагерь прибыл личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады, который расположился в стационарных казармах вместо палаток для боевого слаживания.

• СБУ прекратила деятельность "частной военной компании", организаторами которой выступают экс-нардеп Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". В состав компании входило более 150 человек.

Скандал вокруг "Адмирала Кузнецова" и новые пистолеты Lone Wolf

• Американская компания Lone Wolf, которая изготавливает аксессуары для пистолетов Glock, выпустила собственную линейку пистолетов – Lightweight Tactical Defense. Первые 2 модели похожи на Glock и совместимы с его магазинами, но несколько тоньше и легче.

• Вооруженные силы Франции и Великобритании перебросили дополнительные бронетанковые части в Эстонию. Такой маневр состоялся в целях защиты от возможной атаки России, а также проверки "логистической" совместимости стран-партнеров по НАТО.

• Алжир заказал у России 300 боевых машин поддержки танков известных как "Терминатор-2". БМПТ-72 является гусеничной бронированной машиной огневой поддержки, разработанной концерном "Уралвагонзавод" на основе танка Т-72.

К теме Оккупанты на Донбассе используют запрещенные российские мины: фотодоказательства

• Европейское ракетное объединение MBDA получило первый контракт по поставке нового противокорабельного ракетного комплекса Teseo Mk 2/E. Покупают вооружение военно-морские силы Италии.

• В России разгорелся новый скандал вокруг известного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Так решением Октябрьского районного суда арестован на 2 месяца гендиректор судоремонтного завода в Мурманске.

• В индонезийском городе Сурбая состоялась церемония передачи первой субмарины индонезийского производства Alugoro с бортовым номером 405. Работы выполняло индонезийское государственное судостроительное предприятие PT Pal при поддержке южнокорейской корпорации.

Актуально Россия на Донбассе испытывает новое оружие, – командующий Сухопутных войск ВСУ

• Турецкая компания Baykar показала обновленный БПЛА Bayraktar Mini D. Новый беспилотник получил современную тепловизионную камеру для работы ночью, обновленную камеру высокого разрешения с 10-кратным оптическим и 32-кратным цифровым зумом.