"Тишины" нет: военные показали воронки в земле от обстрелов боевиков – видео
На Донбассе показали масштабные воронки на земле из-за обстрелов боевиков, которые постоянно срывают перемирие. Такие образования появились из-за нарушения "тишины" 20 февраля.
Источник:Телеграм "Последний блокпост"
Российские наемники открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122 калибра. Снайперы стреляли возле Южного.
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Возле воронки остались осколки боеприпаса.
Четкое подтверждение отсутствия так называемого режима тишины,
– говорится в сообщении.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В течение января – февраля на передовой зафиксировали обострение. Пророссийские боевики все стреляли прицельно по украинским позициям. Бойцам Операции объединенных сил приходилось отвечать.
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны решили, что Украина вернется к 5 сценариям в решение конфликта на Донбассе.
- К слову, обнаружили, что с начала войны на Донбассе российская агрессия уже нанесла Украине ущерб на 51 миллиард долларов.
- В Организации Объединенных Наций подсчитали, что с начала боевых действий на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще около 30 тысяч – получили ранения.
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