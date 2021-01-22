Юлия Лапутина убеждена, что военные капелланы, которые вместе с украинскими бойцами защищали страну на Донбассе, имеют право получить статус участника боевых действий. А это предусматривает соответствующие гарантии и социальную защиту.

Лапутина о статусе военных капелланов

Свою позицию относительно статуса военных капелланов министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала во время встречи с военным духовенством, ветеранами АТО и их семьями, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам Высокопреосвященнейшего Иоанна, в Православной Церкви Украины есть больше полутысячи военных капелланов. Все они, пройдя войну на Востоке, продолжают служить в епархиях и помогают ветеранам.

Глава Минветеранов отметила, что военные капелланы одни из первых поддержали украинских защитников на войне.

Ежедневно они укрепляли их моральный дух, поддерживали веру. Государство, общество, капелланы – партнеры в укреплении национального единства и защиты Украины,

– добавила глава министерства.

Лапутина убеждена, что военным капелланам должны предоставить статус защитника Украины, который будет предусматривать соответствующие гарантии и социальную защиту.

Во время встречи обсудили детальный план сотрудничества представителей территориальных отделов Минветеранов и региональных епархий.

На что направлен это план сотрудничества

на решение проблем ветеранов и семей погибших защитников Украины;

развитие взаимодействия по вопросам психологической и социальной реабилитации;

договорились привлечь представителя ПЦУ в оперативный штаб Минветеранов по вопросам координации оказания помощи во время эпидемии COVID-19.

Обратите внимание! 1 января 2020 года вступил в силу закон, который регулирует предоставление статуса участника боевых действий добровольцам. По словам Лапутиной, за время его действия участниками боевых действий на Донбассе признали 670 человек.