Военные капелланы должны получить статус Защитника Украины, – Лапутина
Юлия Лапутина убеждена, что военные капелланы, которые вместе с украинскими бойцами защищали страну на Донбассе, имеют право получить статус участника боевых действий. А это предусматривает соответствующие гарантии и социальную защиту.
Лапутина о статусе военных капелланов
Свою позицию относительно статуса военных капелланов министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала во время встречи с военным духовенством, ветеранами АТО и их семьями, сообщает пресс-служба ведомства.
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По словам Высокопреосвященнейшего Иоанна, в Православной Церкви Украины есть больше полутысячи военных капелланов. Все они, пройдя войну на Востоке, продолжают служить в епархиях и помогают ветеранам.
Глава Минветеранов отметила, что военные капелланы одни из первых поддержали украинских защитников на войне.
Ежедневно они укрепляли их моральный дух, поддерживали веру. Государство, общество, капелланы – партнеры в укреплении национального единства и защиты Украины,
– добавила глава министерства.
Лапутина убеждена, что военным капелланам должны предоставить статус защитника Украины, который будет предусматривать соответствующие гарантии и социальную защиту.
Во время встречи обсудили детальный план сотрудничества представителей территориальных отделов Минветеранов и региональных епархий.
На что направлен это план сотрудничества
- на решение проблем ветеранов и семей погибших защитников Украины;
- развитие взаимодействия по вопросам психологической и социальной реабилитации;
- договорились привлечь представителя ПЦУ в оперативный штаб Минветеранов по вопросам координации оказания помощи во время эпидемии COVID-19.
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