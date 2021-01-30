Морские пехотинцы в зоне ООС совершенствовали навыки вождения и стрельбы на новеньких бронеавтомобилях "Казак-2". Тренировка состоялась ночью.

Источник: Операция объединенных сил

Тренировки провели в Донецкой области в одном из батальонов морской пехоты.

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Как проходили тренировки

Морпехи выполнили практические упражнения боевых стрельб с помощью"Казак-2".

Поскольку упражнения отрабатывали, когда было темно, то для более эффективного ведения огня морские пехотинцы использовали приборы ночного видения.

Экипажи боевых машин также выполняли нормативы по огневой подготовке и продемонстрировали хорошие результаты.

Чтобы выполнить задание, подразделение осуществило передвижение к месту проведения занятий и возвращение ночью.

Руководитель занятий отметил, что подобные мероприятия боевой подготовки проводят регулярно. Они должны повысить уровень готовности личного состава к выполнению задач. Например, подобные учения уже проводили в Донецкой области в январе.

Обратите внимание! Бронеавтомобили "Казак-2" морпехи получили в декабре 2020 года. После этого военные уже "отстреляли их" на Донбассе.

Тренировка морпехов / Фото ООС: