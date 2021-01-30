Военные в Донецкой области оттачивали боевое мастерство с новенькими "Казак-2": фото
Морские пехотинцы в зоне ООС совершенствовали навыки вождения и стрельбы на новеньких бронеавтомобилях "Казак-2". Тренировка состоялась ночью.
Источник: Операция объединенных сил
Тренировки провели в Донецкой области в одном из батальонов морской пехоты.
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Как проходили тренировки
- Морпехи выполнили практические упражнения боевых стрельб с помощью"Казак-2".
- Поскольку упражнения отрабатывали, когда было темно, то для более эффективного ведения огня морские пехотинцы использовали приборы ночного видения.
- Экипажи боевых машин также выполняли нормативы по огневой подготовке и продемонстрировали хорошие результаты.
- Чтобы выполнить задание, подразделение осуществило передвижение к месту проведения занятий и возвращение ночью.
Руководитель занятий отметил, что подобные мероприятия боевой подготовки проводят регулярно. Они должны повысить уровень готовности личного состава к выполнению задач. Например, подобные учения уже проводили в Донецкой области в январе.
Тренировка морпехов / Фото ООС:
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