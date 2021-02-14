В День Валентина Национальная гвардия Украины поздравила украинцев. Сразу в нескольких городах военнослужащие организовали флешмобы со слоганом "С любовью, Нацгвардия", чтобы поздравить горожан с праздником.

Горожанам флешмоб понравился, в ответ они благодарили и фотографировались с нацгвардейцами. Празднование провели в 3 городах: Харькове, Мариуполе и Днепре.

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► Харьков

На площади Конституции военнослужащие поздравляли прохожих и дарили шарики в форме сердец. Там гвардейцы провели такую ​​акцию уже во второй раз.

Флешмоб имеет такое название не просто так. С любовью к своей Родине и всем украинцам гвардейцы выполняют задачи по их защите в мирных городах и на передовой,

– рассказала лейтенантка Анастасия Павленко.

По словам старшего солдата Александра Стратюка, поводом для такого действа стало искреннее желание поздравить харьковчан с праздником и подарить им хорошее настроение.

"Чем больше людей будет понимать, что военные просты в общении и приближенные им люди, тем лучше будет понимание и сотрудничество в любых экстремальных ситуациях", – заявил Стратюк.

► Днепр

На улице Короленко в Днепре военный оркестр устроил бесплатное праздничное выступление для жителей города. Несмотря на непогоду, музыканты исполнили несколько произведений. Это не оставило горожан равнодушными, они с удовольствием благодарили их и делали совместные фото.



Выступление в честь Дня Валентина / Фото с "Информатор"

Также гвардейцы раздавали прохожим картонные "валентинки". Внутри были подписи "Поделись любовью к Украине". Таким образом Нацгвардия призвала украинцев делиться чувствами.

► Мариуполь

Мариупольские гвардейцы также поддержали акцию и поздравили с Днем Валентина жителей Мариуполя собственноручно составленными "валентинками" и шариками.

На площади Свободы и в торговом центре гвардейцы удивляли прохожих неожиданными подарками. Очевидцы сообщили, что надпись на шариках "С любовью, Нацгвардия!" на самом деле ощущалась.

Военнослужащие поздравляют украинцев / Фото Нацгвардии Украины