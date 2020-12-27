Служащие военно-гражданского сотрудничества продолжают помогать местному населению. В частности тому, которое живет на линии разграничения.

Они доставляют в села продукты. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

Обратите внимание Ни дня тишины: где на Донбассе оккупанты открывали огонь

Селяне не могут купить хлеб

С отдаленными селами почти оборвалась связь и нет общественного транспортного сообщения из-за войны и осложненных погодных условий. Поэтому люди не могут получить или приобрести свежие продукты, в частности хлеб.



Военнослужащие доставляют продукты / Скриншот с видео

Служащие раздали помощь

Поэтому доставлять необходимые вещи туда уже 5 год подряд приходится именно служащим военно-гражданского сотрудничества. Очередную партию помощи они развезли на линию разграничения и раздали людям.

Мы хотим показать всей общине, которая проживает на территории, где происходят военные действия, что военные могут не только защищать их с оружием в руках, но и делать добрые дела,

- рассказал начальник группы ЦВС ООС Алексей.

Обратите внимание! Пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 26 декабря. В результате неприцельного обстрела оккупантов жертв и раненых среди наших защитников нет.

Как служащие доставляют помощь селянам: смотрите видео