При любой погоде: военнослужащие доставляют продукты на линии разграничения
Служащие военно-гражданского сотрудничества продолжают помогать местному населению. В частности тому, которое живет на линии разграничения.
Они доставляют в села продукты. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
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Селяне не могут купить хлеб
С отдаленными селами почти оборвалась связь и нет общественного транспортного сообщения из-за войны и осложненных погодных условий. Поэтому люди не могут получить или приобрести свежие продукты, в частности хлеб.
Военнослужащие доставляют продукты / Скриншот с видео
Служащие раздали помощь
Поэтому доставлять необходимые вещи туда уже 5 год подряд приходится именно служащим военно-гражданского сотрудничества. Очередную партию помощи они развезли на линию разграничения и раздали людям.
Мы хотим показать всей общине, которая проживает на территории, где происходят военные действия, что военные могут не только защищать их с оружием в руках, но и делать добрые дела,
- рассказал начальник группы ЦВС ООС Алексей.
Как служащие доставляют помощь селянам: смотрите видео
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