Ремонтной бригаде 11 января удалось устранить 2 прорыва на водопроводе "Горловка – Торецк". Всего их 4. Ремонт хотят завершить 12 января, если боевики будут соблюдать тишину.

Ремонт водопровода за пределами Южного уже завершили, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА. К теме Ремонтировали водопровод "Горловка – Торецк": российские оккупанты обстреляли рабочую бригаду Ремонтники проводили земельные и сварочные работы. Для этого привлекли 24 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС – 5 человек и 2 машины. Надеются, что 12 января водопровод полностью отремонтируют. Что этому предшествовало Водопровод "Горловка – Торецк" прорвало 4 января. Из-за этого около 38 тысяч местных жителей остались без воды.

Так, с 4 января воды нет в Торецке, Железном, Северном, Южном и частично в Щербиновке.

Оккупанты 8 января обстреляли рабочую бригаду, которая ремонтировала водопровод. Тогда работы пришлось приостановить.

Украинские военные 10 января привезли воду в Торецк. Обратите внимание! Такая ситуация на водопроводе случается не впервые. Например, в 2018 году произошла похожая авария. Однако отремонтировать водопровод не могли из-за обстрелов боевиков.