На водопроводе "Горловка – Торецк" устранили 2 прорыва: когда закончат ремонт
Ремонтной бригаде 11 января удалось устранить 2 прорыва на водопроводе "Горловка – Торецк". Всего их 4. Ремонт хотят завершить 12 января, если боевики будут соблюдать тишину.
Ремонт водопровода за пределами Южного уже завершили, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
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Ремонтники проводили земельные и сварочные работы. Для этого привлекли 24 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС – 5 человек и 2 машины.
Надеются, что 12 января водопровод полностью отремонтируют.
Что этому предшествовало
- Водопровод "Горловка – Торецк" прорвало 4 января. Из-за этого около 38 тысяч местных жителей остались без воды.
- Так, с 4 января воды нет в Торецке, Железном, Северном, Южном и частично в Щербиновке.
- Оккупанты 8 января обстреляли рабочую бригаду, которая ремонтировала водопровод. Тогда работы пришлось приостановить.
- Украинские военные 10 января привезли воду в Торецк.
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