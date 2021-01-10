В Донецкой области в "серой зоне" специалисты завершили обследовать водопровод"Горловка – Торецк". В частности, они обнаружили 4 места порывов.

Порывы влияют на отсутствие водоснабжения в 5 населенных пунктах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

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По их данным, работники компании "Вода Донбасса" также провели необходимые земельные работы. Пиротехнический расчет ГСЧС Украины во время их сопровождения обнаружил и изъял гранату.

Всего к обследованию привлекали 24 человека и 6 единиц техники. Из них от ГСЧС – 5 человек и 2 единицы техники,

- сообщили в пресс-службе.

Обратите внимание! Украинские военнослужащие привезли запас питьевой воды в прифронтовое село Торецк Донецкой области. Там местные жители остались без воды из-за прорыва на водопроводе. Подробнее об этом – читайте здесь.

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По данным пресс-службы, 11 января 2021 года водопровод будут ремонтировать на окраинах пгт Южное, если там будут соблюдать режим прекращения огня.

Стоит заметить, что в "серой зоне" работникам "Воды Донбасса" разрешили работать только в течение светлого времени суток. Также их должны сопровождать представители Специально мониторинговой миссии ОБСЕ и пиротехнический расчет ГСЧС Украины.

Что этому предшествовало: коротко

На водопроводе "Горловка – Торецк" 4 января 2021 года произошел прорыв. Из-за этого почти 38 тысяч местных жителей из 5 населенных пунктов остались без водоснабжения.

Ремонтные бригады 6 января ликвидировали 2 повреждения на водопроводе.

Пророссийские боевики 8 января обстреляли рабочую бригаду. Тогда работы прекратили, чтобы избежать жертв.

Донецкая областная прокуратура уже начала расследование по этому делу.



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