Утром 12 января в 4 регионах Украины выпал снег, еще в 2 областях – туманы. Поэтому водителям следует быть осторожнее на дорогах.

В нескольких областях Украины облачно, местами лежит снег. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Кстати Прогноз погоды на 12 января: в Украине будет холодно, но без осадков

Где предупреждают о снеге

в Донецкой области,

Черновицкой,

Хмельницкой,

на Закарпатье,

Где туманно

на Винничине,

в Одесской области.

В Днепропетровской области – гололедица. На остальной территории Украины сухо.

Однако дорожники отметили, что проезд по всем участкам дорог обеспечен. Автодороги обработали противогололедными материалами. Для этого привлекли 223 рабочих и 145 машин.

Обратите внимание! Синоптики не прогнозируют значительных осадков днем 12 января. Средняя температура воздуха составит -1...+ 1 градус.