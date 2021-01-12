Водителей предупредили о снеге на дорогах и тумане: в каких регионах
Утром 12 января в 4 регионах Украины выпал снег, еще в 2 областях – туманы. Поэтому водителям следует быть осторожнее на дорогах.
В нескольких областях Украины облачно, местами лежит снег. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.
Кстати Прогноз погоды на 12 января: в Украине будет холодно, но без осадков
Где предупреждают о снеге
- в Донецкой области,
- Черновицкой,
- Хмельницкой,
- на Закарпатье,
Где туманно
- на Винничине,
- в Одесской области.
В Днепропетровской области – гололедица. На остальной территории Украины сухо.
Однако дорожники отметили, что проезд по всем участкам дорог обеспечен. Автодороги обработали противогололедными материалами. Для этого привлекли 223 рабочих и 145 машин.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter