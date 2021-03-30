Авто в Черновцах попало в ДТП с рейсовым автобусом: водитель был критически пьян
На трассе неподалеку Черновцов 29 марта произошла авария. Легковой автомобиль протаранил рейсовый автобус. У водителя авто обнаружили критический уровень опьянения.
Источник:"Суспільне"
ДТП произошло на региональной трассе возле села Коровия на Буковине. Инцидент произошел на автодороге М – 19 Ковель – Доманово – Черновцы-Тереблече.
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Что известно об аварии
- Рейсовый автобус снес металлическое ограждение, дорожные знаки и повредил светофор. Кроме того, он повредил два припаркованных неподалеку автомобиля.
- Патрульная полиция проверила документы у всех участников дорожного происшествия.
- Водитель легковушки был пьян. Тест на алкоголь показал 2,95 промилле — это в 15 раз больше нормы. Он отказался от госпитализации.
- Его авто эвакуировали на штрафплощадку.
- Никто из пассажиров не пострадал.
- Из-за ДТП в течение нескольких часов было затруднено движение.
Как легковушка врезалась в автобус: видео
Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / инфографика 24 канала
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