Внучка пострадавшего в пожаре в доме престарелых рассказала, как узнала о пожаре в пансионате. Кроме того, она объяснила почему отдала дедушку в незаконное заведение.

Документы пансионата не проверяла

80-летний Виктор Попов попал в пансионат "Золотое время" в сентябре 2020 года после того, как сломал шейку бедра. Об этом "Суспільному" рассказала внучка пострадавшего Наталья.

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По словам женщины, ее дедушка перестал ходить, поэтому родственники решили обратиться в частный пансионат.

"Я слышала о городском, поэтому сразу отказалась. А этот нам посоветовали. Я приехала, посмотрела – меня все устроило. Было чисто, опрятно, запаха не было", – сказала Наталья.

Она рассказала, что была довольна уходом за дедушкой. Однако в последнее время бывала у него редко – в пансионат не пускали из-за карантина. "Мы по телефону не разговаривали с ним, я всегда общалась с нянечкой – замечательная женщина. Она меня вполне устраивала. Дедушка всегда был выбрит, чистенький. Одежда была чистая, постель тоже.

По словам Натальи, во время оформления дедушки в пансионат она не обратила внимание на наличие документов.

Я документы никакие не проверяла, они мне дали договор, который я прочитала. Я согласилась с их условиями,

- рассказала внучка пострадавшего.

Она добавила: "Может, я и понимала, что это незаконно, но мне некуда было деваться".

Как узнала о пожаре

О пожаре в доме престарелых женщине сообщили знакомые. Она сразу же начала звонить руководителю пансионата. Однако тот сказал, что не знает, куда повезли ее дедушку.

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Позже женщина связалась с сиделкой пана Виктора. Но сказала, чтобы Наталья не ехала на место пожара, потому что "там нечего делать".

Она мне сказала, что он вроде бы в больнице №17. Сказала, что они потеряли листок, где записывали, кого куда отвезли,

- поделилась воспоминаниями женщина.

Наталья позвонила в приемное отделение больницы №17. Там ей подтвердили, что дедушка находится в медучреждении.

По словам женщины, пан Виктор не знал, в какой больнице находится. "Он не видит ничего, он даже не понял что произошло. Насколько я поняла, его едва ли не самым первым вытащили"

Внучка пострадавшего добавила, что дедушка сказал ей, что с ним все хорошо и пусть она не переживает. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии в больнице.

Владельцы недосмотрели

Наталья заявила, что не знает, что именно стало причиной возгорания: "Я не знаю. Наверное, владельцы не досмотрели. Если причиной был включенный обогреватель, то я прекрасно это понимаю – чтобы пожилые люди не замерзли".

Обратите внимание! В результате пожара в доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек, еще 11 – пострадали. Больше о трагедии – читайте здесь.