В окупованому Криму в ніч на 17 лютого російська Федеральна служба безпеки прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про щонайменше 5 таких випадків.

Про обшуки у кримських татар повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Що відомо про нічні обшуки у Криму

За його словами, на Кримському півострові проходить серія нічних вторгнень ФСБ в домівки кримських татар.

У тимчасово окупованому Криму о 04.00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в домах кримських татар,

– написав Чубаров.

Наразі відомо про 5 обшуків:

у Бахчисараї – 2 обшуки;

у містах Сімферополі та Білогорську – по одному;

ще 1 обшук відбувається у селі Заповітне Совєтського району.

До слова, раніше у Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.Під час цих обшуків окупанти затримали 6 кримських татар.

Важливо! На Кримському півострові від руки Кремля кримські татари потерпають уже майже 7 років. Їх переслідують, б'ють, викрадають, вивозять в Росію і безпідставно кидають у в'язниці.