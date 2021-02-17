Вночі окупанти прийшли з обшуками до будинків кримських татар
В окупованому Криму в ніч на 17 лютого російська Федеральна служба безпеки прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про щонайменше 5 таких випадків.
Источник:Фейсбук Рафата Чубарова
Про обшуки у кримських татар повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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Що відомо про нічні обшуки у Криму
За його словами, на Кримському півострові проходить серія нічних вторгнень ФСБ в домівки кримських татар.
У тимчасово окупованому Криму о 04.00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в домах кримських татар,
– написав Чубаров.
Наразі відомо про 5 обшуків:
- у Бахчисараї – 2 обшуки;
- у містах Сімферополі та Білогорську – по одному;
- ще 1 обшук відбувається у селі Заповітне Совєтського району.
До слова, раніше у Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.Під час цих обшуків окупанти затримали 6 кримських татар.
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