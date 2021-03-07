В Украине были морские пехотинцы, которые в черных беретах предали страну. Также были и десантники, которые в голубых беретах воевали против Украины.

Но нельзя сказать, что украинские десантники в украинских беретах воевали за берет. Такое мнение в интервью "11 вопросов" высказал Василий Павлов.

Полное интервью Она происходит в сознании, – Павлов сказал, как победить в войне с Россией

Внешний вид ВСУ надо изменить

По его словам, на тот момент действительно это была их форма и на этом базировалась их идентичность. Но пока идентичность десантников базируется на совсем других символах.

Надо ли менять внешний вид ВСУ во время войны в чрезвычайно сложные моменты? Да, надо. Это подтверждает опыт стран, которые воюют,

– отметил Павлов.

Он отметил, что на протяжении истории ребрендинг вооруженных сил происходил неоднократно – в самые сложные моменты истории этих государств. "Так же в украинскую военную идентичность новые символы "вливаются" достаточно быстро", – добавил историк.

Напомним! В 2021 году со смены берета десанта будет 4 года, а со смены берета морских пехотинцев будет 3 года. "Это слишком мало для того, чтобы сформировать традицию, но это очень много, чтобы наполнить эти смыслы символами", – сказал Павлов.

Интервью с Василием Павловым: смотрите видео