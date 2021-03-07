Внешний вид ВСУ нужно менять в самые сложные времена, – историк объяснил почему
В Украине были морские пехотинцы, которые в черных беретах предали страну. Также были и десантники, которые в голубых беретах воевали против Украины.
Источник:Военное телевидение Украины
Но нельзя сказать, что украинские десантники в украинских беретах воевали за берет. Такое мнение в интервью "11 вопросов" высказал Василий Павлов.
Полное интервью Она происходит в сознании, – Павлов сказал, как победить в войне с Россией
Внешний вид ВСУ надо изменить
По его словам, на тот момент действительно это была их форма и на этом базировалась их идентичность. Но пока идентичность десантников базируется на совсем других символах.
Надо ли менять внешний вид ВСУ во время войны в чрезвычайно сложные моменты? Да, надо. Это подтверждает опыт стран, которые воюют,
– отметил Павлов.
Он отметил, что на протяжении истории ребрендинг вооруженных сил происходил неоднократно – в самые сложные моменты истории этих государств. "Так же в украинскую военную идентичность новые символы "вливаются" достаточно быстро", – добавил историк.
Интервью с Василием Павловым: смотрите видео
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