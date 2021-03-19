Верховная Рада 19 марта проведет 2 внеочередных заседания. Будут рассматривать законопроекты о вакцине, отмене перехода на летнее время и другие.

2 заседания анонсировал первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук. К теме Совет планирует 19 марта провести внеочередное заседание – Разумков Что будут рассматривать на заседаниях Изменение графика работы Совета из-за коронавируса – законопроект № 5272. Вероятно, парламент рассмотрит вопрос, чтобы уйти на двухнедельный карантин.

законопроект о вакцине – № 5247. Он предлагает освободить производителей вакцин или владельцев регистрационных удостоверений от ответственности за риски, которые могут возникнуть после применения препаратов.

антиколлекторский законопроект – № 4241, второе чтение;

законопроекты о реструктуризации валютных кредитов – № 4475, 4398, 4399, первое чтение;

отмена перехода на летнее время – №4201, второе чтение. Если инициативу поддержат, украинцы больше не будут переводить часы. Стефанчук отметил, что для 3 законопроектов голоса уже собраны. Обратите внимание! Сейчас Совет работает очень медленно. Работа фактически заблокирована, ведь рассматривают законопроект №2149 о передаче земель общинам. Ко второму чтению инициативы народные депутаты внесли более 3 тысяч правок.