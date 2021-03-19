Внеочередных заседаний Рады будет несколько: что будут рассматривать
Верховная Рада 19 марта проведет 2 внеочередных заседания. Будут рассматривать законопроекты о вакцине, отмене перехода на летнее время и другие.
Источник:Верховная Рада
2 заседания анонсировал первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Что будут рассматривать на заседаниях
- Изменение графика работы Совета из-за коронавируса – законопроект № 5272. Вероятно, парламент рассмотрит вопрос, чтобы уйти на двухнедельный карантин.
- законопроект о вакцине – № 5247. Он предлагает освободить производителей вакцин или владельцев регистрационных удостоверений от ответственности за риски, которые могут возникнуть после применения препаратов.
- антиколлекторский законопроект – № 4241, второе чтение;
- законопроекты о реструктуризации валютных кредитов – № 4475, 4398, 4399, первое чтение;
- отмена перехода на летнее время – №4201, второе чтение. Если инициативу поддержат, украинцы больше не будут переводить часы.
Стефанчук отметил, что для 3 законопроектов голоса уже собраны.
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