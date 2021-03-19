Внеочередные заседания в Верховной Раде 19 марта завершились. Начиналось все с часа вопросов к правительству.

Максим Степанов заявил, что со следующей недели начнется второй этап вакцинации граждан против коронавируса. Кроме мобильных бригад будут работать стационарные пункты, в которых людей смогут провакцинировать. Об этом из кулуаров парламента рассказала корреспондент Алена Чернецкая.

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Какие вопросы рассматривали на внеочередных заседаниях

В частности, 19 марта нардепы урегулировали работу Верховной Рады – ведь из-за локдауна и увеличения количества больных решили, что депутаты 3 недели будут работать на местах, но в зале парламента работа начнется только 13 апреля.

Также рассматривался вопрос об отмене ответственности за вакцины.

Один из производителей вакцин, Pfizer, выдвигает такие требования ко всем странам, которые пользуются их вакциной. Мы не исключение. Они заключаются в том, что государство снимает ответственность с производителя за негативные вещи, связанные с вакцинированием,

– заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В то же время депутатам не удалось отменить переход на летнее время, они отправили документ на доработку. Однако хватило голосов на законопроект, который будет регулировать деятельность коллекторов.

Также депутаты проголосовали за такой законопроект, как реструктуризация валютных кредитов под залог жилья.

"Если нет судебного рассмотрения процедуры банкротства, то фактически банки будут обязаны перечислить все по средней ставке. Если, например, человек брал по 5 – 8 (долларов – 24 канал), а сейчас курс – 26, то это будет средний курс между двумя соответствующими цифрами", – пояснила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Как завершились внеочередные заседания в Верховной Раде: смотрите видео 24 канала