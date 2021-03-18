Внеочередные заседания и вероятность локдауна: Верховная Рада "заблокирована" из-за правок
Сейчас Верховная Рада заблокирована – 18 марта депутаты занимаются правками к земельным законопроектам, поэтому рассматривать другие вопросы – не могут. В то же время в парламенте заговорили о возможности созыва внеочередной сессии.
Источник:24 канал
Касательно проведения внеочередных заседаний, то их даже может быть несколько – собирают подписи. Об этом рассказала корреспондент Алена Чернецкая.
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Что могут вынести на внеочередные заседания
На внеочередные заседания могут вынести вопросы, в частности, касающиеся усиления уголовной ответственности за ложь в декларациях и ряд экономических законопроектов.
Также могут рассмотреть законопроект о том, чтобы не переходить на летнее время. Сейчас осталось мало времени, чтобы рассмотреть его во втором чтении, его подписал президент и он вступил в силу уже до 28 марта.
Как депутаты настроены касательно локдауна
В то же время 18 марта в кулуарах Верховной Рады говорилось и о возможном общегосударственном локдауне.
Мы будем избегать как можно дольше введения локдауна. Но если более двух третей областей будут в красной зоне – будем вынуждены ввести локдаун,
– сказал нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.
В то же время народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун отметила, что в случае, если страна будет заходить в карантин просто для того, чтобы ограничить контакты людей между собой, но ничего не будет делать по подготовке системы здравоохранения к этому – это будет очень временная мера.
"Он (локдаун – 24 канал) может дать кратковременный эффект с точки зрения распространения эпидемии, но точно даст негативный эффект на экономику", – сказала Инна Совсун.
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В "Слуге народа" согласились, что вакцинация в Украине очень медленно продвигается, однако смысла менять главу Минздрава – нет.
"Я не считаю, что каким-то магическим образом, если меняется фамилия министра, вакцинация возрастет. Надо смотреть по результатам длительного периода", – сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
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