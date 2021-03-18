Сейчас Верховная Рада заблокирована – 18 марта депутаты занимаются правками к земельным законопроектам, поэтому рассматривать другие вопросы – не могут. В то же время в парламенте заговорили о возможности созыва внеочередной сессии.

Касательно проведения внеочередных заседаний, то их даже может быть несколько – собирают подписи. Об этом рассказала корреспондент Алена Чернецкая.

К теме Изменит ли Рада график работы из-за локдаунв в Киеве

Что могут вынести на внеочередные заседания

На внеочередные заседания могут вынести вопросы, в частности, касающиеся усиления уголовной ответственности за ложь в декларациях и ряд экономических законопроектов.

Также могут рассмотреть законопроект о том, чтобы не переходить на летнее время. Сейчас осталось мало времени, чтобы рассмотреть его во втором чтении, его подписал президент и он вступил в силу уже до 28 марта.

Справка. 16 марта Верховная Рада рассматривала законопроекты о дерегуляции земли и земельных аукционах. Однако их одобрение заблокировали 3 128 правками.

Как депутаты настроены касательно локдауна

В то же время 18 марта в кулуарах Верховной Рады говорилось и о возможном общегосударственном локдауне.

Мы будем избегать как можно дольше введения локдауна. Но если более двух третей областей будут в красной зоне – будем вынуждены ввести локдаун,

– сказал нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

В то же время народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун отметила, что в случае, если страна будет заходить в карантин просто для того, чтобы ограничить контакты людей между собой, но ничего не будет делать по подготовке системы здравоохранения к этому – это будет очень временная мера.

"Он (локдаун – 24 канал) может дать кратковременный эффект с точки зрения распространения эпидемии, но точно даст негативный эффект на экономику", – сказала Инна Совсун.

Какова ситуация в кулуарах Верховной Рады: смотрите видео 24 канала

В "Слуге народа" согласились, что вакцинация в Украине очень медленно продвигается, однако смысла менять главу Минздрава – нет.

"Я не считаю, что каким-то магическим образом, если меняется фамилия министра, вакцинация возрастет. Надо смотреть по результатам длительного периода", – сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Обратите внимание! С 20 марта в Киеве вводят локдаун, однако Верховная Рада пока не собирается менять график работы.