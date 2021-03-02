В Киеве снова пытаются уволить Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро расследований. Но по закону глава НАБУ может уйти с должности только тогда, когда истечет срок его полномочий.

Ответственность за то, будет ли достаточно подписей и будет ли созвана Рада, лежит на одном человеке в стране – Владимире Зеленском. Такое мнение в эфире высказала нардеп из "Голоса" Александра Устинова.

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Если будет "зеленый свет" с Банковой о том, что нужно собрать подписи и провести внеочередное заседание, то их соберут и его проведут,

– отметила Устинова.

По ее словам, информация об увольнении Сытника – это попытка расшатать ситуацию (с одной стороны – Конституционным Судом Украины, с другой – законопроектом, который зарегистрировало правительство).

Устинова: Сытника хочет уволить каждый президент

Сытника, как отметила нардеп, хочет уволить каждый президент и каждая Верховная Рада.

Это показывает, что этот человек на самом деле независим от политической элиты,

– отметила Устинова.

Кто подписался под постановлением об увольнении

"Первые 3 человека, которые подписались под постановлением (об увольнении Сытника – 24 канал) – это люди, которые приходили брать на поруки Олега Татарова и угрожали, что они освободят Артема Сытника, если он будет приставать к Татарову. Это выглядит политической "заказухой", – подчеркнула депутат.

О внеочередном заседании Рады по увольнению Сытника: смотрите видео

Она добавила, что во время баллотирования Зеленского, он обещал: "Придет весна – будем сажать". "У нас посадили, но не тех. У нас сидят волонтеры и активисты с проукраинской позицией", – также заявила Устинова.

Коротко об увольнении Артема Сытника