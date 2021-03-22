В Раде назвали дату внеочередного заседания из-за погрома под ОП
Верховная Рада, несмотря на отмененные из-за локдауна в Киеве пленарные заседания, все же соберется на внеочередную сессию. Нардепы хотят обсудить последствия протеста под Офисом Президента.
Источник:телеграм Ярослава Железняка
Как рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, заседание должны провести в четверг 25 марта. Он добавил: это с учетом того, что спикер Рады Дмитрий Разумков улетел в командировку.
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Считаю большой глупостью его собирать, но надеюсь хватит мудрости хотя бы еще пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику, – охарактеризовал идею Железняк.
Что известно о заседании Рады из-за погрома
О том, что нардепы соберутся из-за погрома Офиса Президента, стало известно еще 21 марта. Соответствующее обращение о заседании опубликовала фракция "Слуги народа".
Нардепы хотят провести заседание совместно с силовиками и выяснить, не причастны ли к беспорядкам под ОП "сторонние политические фигуры".
Требования депутатов:
- правоохранители должны предоставить юридическую оценку событиям;
- определить степень вины протестующих;
- добиться ответственности за действия, включая компенсацию ущерба.
Протест под Офисом Президента 20 марта
- Протест в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялся в его День рождения.
- Митингующие облили краской, разбили окна и забросали файерами здание Офиса Президента.
- По предварительным экспертным оценкам, повреждения достигают 2 миллиона гривен.
- На протесте под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение в хулиганстве.
- По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.
Как выглядит Офис Президента после протестов: смотрите видео
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