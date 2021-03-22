Верховная Рада, несмотря на отмененные из-за локдауна в Киеве пленарные заседания, все же соберется на внеочередную сессию. Нардепы хотят обсудить последствия протеста под Офисом Президента.

Как рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, заседание должны провести в четверг 25 марта. Он добавил: это с учетом того, что спикер Рады Дмитрий Разумков улетел в командировку.

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Считаю большой глупостью его собирать, но надеюсь хватит мудрости хотя бы еще пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику, – охарактеризовал идею Железняк.

Что известно о заседании Рады из-за погрома

О том, что нардепы соберутся из-за погрома Офиса Президента, стало известно еще 21 марта. Соответствующее обращение о заседании опубликовала фракция "Слуги народа".

Нардепы хотят провести заседание совместно с силовиками и выяснить, не причастны ли к беспорядкам под ОП "сторонние политические фигуры".

Требования депутатов:

правоохранители должны предоставить юридическую оценку событиям;

определить степень вины протестующих;

добиться ответственности за действия, включая компенсацию ущерба.

Отметим: в пятницу 19 марта, нардепы проголосовали за изменение в календарном плане сессий. Все из-за жесткого локдауна в Киеве. Так, пленарную неделю с 29 марта до 2 апреля перенесли. В это время нардепы будут работать в комитетах и группах вместо сессионных заседаний.

Протест под Офисом Президента 20 марта

Протест в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялся в его День рождения.

Митингующие облили краской, разбили окна и забросали файерами здание Офиса Президента.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения достигают 2 миллиона гривен.

На протесте под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение в хулиганстве.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.

Как выглядит Офис Президента после протестов: смотрите видео