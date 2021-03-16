ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО в Черном море: фото
Военно-морские силы ВСУ вместе с кораблями НАТО провели учения в акватории Черного моря. Тренировки прошли для поддержания безопасности в регионе и совершенствования взаимодействия во время выполнения совместных операций.
Источник:АрміяInform
Все элементы обучения спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами альянса.
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В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 (SNMCMG2) провели совместные тренировки на море типа PASSEX,
– говорится в сообщении.
Что известно о тренировках
Цель тренировки – отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.
Отработаны также:
- тренировка по противоминным действиям в составе группы кораблей;
- передача грузов на ходу;
- отражение средств воздушного нападения противника;
- проведено корабельно-боевое обучение по проводке за тралами;
- элементы тактического маневрирования;
- тренировка по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов;
- освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.
Постоянная противоминная группа НАТО: что известно
Задачей второй постоянной противоминной группы НАТО (как одной из морских групп быстрого реагирования Альянса) является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.
ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО / Фото АрміяInform
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