Военно-морские силы ВСУ вместе с кораблями НАТО провели учения в акватории Черного моря. Тренировки прошли для поддержания безопасности в регионе и совершенствования взаимодействия во время выполнения совместных операций.

Все элементы обучения спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами альянса.

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В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 (SNMCMG2) провели совместные тренировки на море типа PASSEX,

– говорится в сообщении.

Что известно о тренировках

Цель тренировки – отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.

Отработаны также:

тренировка по противоминным действиям в составе группы кораблей;

передача грузов на ходу;

отражение средств воздушного нападения противника;

проведено корабельно-боевое обучение по проводке за тралами;

элементы тактического маневрирования;

тренировка по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов;

освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Обратите внимание! В 2021 году это уже вторые тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса.

Постоянная противоминная группа НАТО: что известно

Задачей второй постоянной противоминной группы НАТО (как одной из морских групп быстрого реагирования Альянса) является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО / Фото АрміяInform